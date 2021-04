Van der Laan en Woe uiten kritiek op Poetin met hilarisch lied in ‘Even tot hier’

Af en toe is het heerlijk om een hartige taart te bakken. Je kunt er namelijk al je groenterestjes in kwijt en het is vrij simpel te maken. Maar een ding is wel vervelend: dat je hartige taart nat blijft, hoe lang je ‘m ook in de oven doet.

Deze tip om te voorkomen dat je quiche te nat blijft of de bodem te klef of zompig wordt, is simpel doch briljant.

Hartige taart blijft nat

Vooral als je champignons gebruikt of groente waar veel vocht uit komt, zoals tomaten, zul je het probleem herkennen. Je haalt de hartige taart na de aangegeven tijd uit de oven, maar het lijkt net of-ie er nauwelijks in is geweest, want de taart is helemaal niet stijf geworden.