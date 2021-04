Kijkers ‘Even tot hier’: “Kunnen Jeroen en Niels ons land niet besturen?”

In Even tot hier nemen Jeroen Woe en Niels van der Laan op geheel eigen wijze de week door. Satirisch, zoals we van het duo gewend zijn. De kijker thuis is zaterdag vol lof over de aflevering. Er wordt zelfs geopperd dat het programma een Televizier-Ring verdient.

Het vijfde seizoen van de satirische zaterdagavondshow is wederom een groot succes, blijkt uit de kijkcijfers én de reacties.

Ditmaal is er wegens het coronavirus geen publiek in de zaal bij Even tot hier, maar spelen kijkers mee via Zoom om de vragen te beantwoorden. Het ziet er ietwat frappant uit, maar ondanks dat zit de sfeer er direct goed in en heeft het duo de virtuele lachers al snel op de hand.