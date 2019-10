Op dít evenement kun je Geert, Steffi en andere boeren uit 'Boer zoekt vrouw' ontmoeten

Verschillende boeren van Boer zoekt vrouw organiseren komend weekend samen een streekproductenmarkt. Pak je kans en ontmoet de bekende boeren.

Het evenement ‘TV-boer is troef’-markt wordt op 19 oktober op de boerderij van boerin Steffi in Boekel georganiseerd. “Roel en ik zijn de afgelopen weken druk geweest met de voorbereidingen en kijken er erg naar uit om iedereen op onze boerderij te mogen ontvangen”, laat ze weten.

Advertentie

Van Geert tot Yvon

Naast Steffi, zullen ook boer Frans, boer Jaap, boerin Agnes, boer Geert, boer Jos, boer Tom en nog vele andere bekende boeren van Boer zoekt vrouw van de partij zijn. Zij verkopen op deze markt hun eigen (streek)producten. Ook presentatrice Yvon Jaspers komt langs om ‘haar’ boeren aan te moedigen.

Proeven

Boer Jos en zijn vrouw Dycke zijn op het idee gekomen om een streekproductenmarkt te organiseren. Ze hopen zo een kijkje te kunnen geven in hun leven. “We verkopen allemaal eerlijke producten en op een markt als deze kunnen we laten zien wat we in ons dagelijks leven doen”, legt boer Jos uit. “We vertellen waar de producten vandaan komen en bezoekers kunnen proeven. Daarnaast is het natuurlijk te gek om met z’n allen bij elkaar te zijn en de bezoekers en fans de mogelijkheid te bieden om kennis te maken met ons, onze producten én hen ook nog een hele leuke dag te bezorgen.”

De vrouwen

Ben je nieuwsgierig geworden naar de bloemen van boer Jaap, de aardbeien van boer Geert, de schapenkaas van boer Jan, de gladiolen van boer Jos én natuurlijk ‘hun vrouwen’? Dan is de streekproductenmarkt in Boekel zeker iets voor jou. De entree is 5 euro per persoon.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: TV-boer is troef. Beeld: KRO-NCRV