Carrièreswitch voor GTST-acteur Everon Jackson Hooi

Hij is megapopulair als Bing in GTST, maar acteur Everon Jackson Hooi vindt het nu tijd voor een carrièreswitch.

Of nou ja, niet helemaal dan. Everon Jackson Hooi lanceert namelijk een nieuw kledingmerk voor mannen, genaamd IAMTORO, maar het is niet de eerste keer dat Everon een poging waagt in de mode-industrie: eerder was hij al eigenaar van het onderbroekenmerk BOLAS Underwear.

Oproep aan alle mannen in Nederland

Bij de lancering van IAMTORO doet Everon ook nog eens een speciale oproep aan de mannen van Nederland: hij zoekt modellen voor de reclamecampagne van het merk. Het nieuwe label focust zich voornamelijk op boxershorts, maar biedt ook caps, t-shirts en hoodies aan.

Everon Jackson Hooi en zijn team zijn ervan overtuigd dat echte verhalen meer kracht hebben dan alleen een mooi plaatje. Voor de lanceringcampagne is Everon daarom op zoek naar mannelijke modellen met verhalen over obstakels die ze hebben overwonnen en waar ze sterker uit zijn gekomen. De acteur en ondernemer wil die verhalen gebruiken in online content van het label om anderen te inspireren.

‘Een mooi verhaal is belangrijker dan een strak lichaam’

Modellen kunnen zich op Instagram aanmelden door hun foto of video te uploaden met #IAMTORO. Everon: “Een strak lijf is mooi, maar inspirerende verhalen zijn veel meer waard. Zo zijn we onder andere in gesprek met een jongen die een been kwijt geraakt is en die het toch tot professioneel atleet geschopt heeft. Doorzettingsvermogen, daar zijn we naar op zoek. Voor onze casting kan iedereen zich aanmelden, dus gewoon doen!”

Cadeautje voor de feestdagen

De kleding van IAMTORO is vanaf september te koop op iamtoro.shop. Een losse boxer kost €20,- per stuk. Een sixpack, die volledig zelf samen te stellen is, kost €99,-. Nét niet op tijd voor Vaderdag dus, maar wel héél leuk voor de feestdagen.

Heb jij een leuke man, broer of vader met een mooi verhaal? Geef ze dan vooral op:

Oh enne: maak je geen zorgen. Everon blijft gewoon in GTST 😉

