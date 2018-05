Presentatrice Evi Hanssen (39) deelt opvallende badpakfoto

Evi Hanssen plaatste een foto op Instagram van een moment dat voor veel vrouwen herkenbaar is. De Vlaamse presentatrice was op zoek naar een nieuw badpak en dat zorgde in het pashokje voor de nodige onzekerheid over haar lijf.

“Het leven zoals het is: onzekerheid in het pashokje. Een badpak kopen. Herkenbaar?”, schrijft Evi bij het kiekje waarop ze een rood-wit gestreept badpak draagt. Een aantal volgers herkent het gevoel dat Evi heeft (‘Super dat je dit durft aan te kaarten’), maar het gros van haar fans vindt dat de presentatrice geen reden heeft tot onzekerheid. “Dit is pure reclame voor het badpak”, schrijft iemand. “Je hebt een mooi lichaam”, zegt een ander.

Bron & beeld: Instagram.