Presentatrice Evi Hanssen: "Ik moet echt moeite doen om gelukkig te zijn"

In het programma ‘It Takes Two’ heeft Evi Hanssen bewezen dat ze naast presenteren ook een aardig potje kan zingen. Maar wat veel mensen niet weten, is dat de presentatrice momenteel door een moeilijke periode gaat.

In het tv-programma The Therapist doet Evi een boekje open over haar privéleven.

Jong gescheiden

Zo geeft ze eerlijk toe dat ze grote moeite heeft met het aangaan van relaties. Evi scheidde toen ze 33 jaar was. “Jong gescheiden. En ik besef nu: als je met iemand iets wilt opbouwen, dan moet je diegene iets meer laten doen dan gewoon meevaren op je schip. Maar dat kan ik niet uit handen geven. Ik geef heel weinig ruimte. Je moet je echt aanpassen.”

Bewuste keuze

Helaas zijn er maar weinig mannen die hiermee kunnen omgaan. “Ik merk dat ik in mijn ideale wereld iemand heb die wat op afstand is. Iemand naast mij waarmee ik af en toe een stukje kan varen. Maar helaas passen daar geen mannen bij. Er is dus geen man, en dat is een bewuste keuze.”

Eenzaamheid

Volgens Evi leidt het gebrek aan een man in haar leven wel tot eenzaamheid. “Eenzaamheid is iets dat je overvalt. Je kunt alleen zijn en het naar je zin hebben, en je kunt echt eenzaam zijn. Die leegte voel ik als een steen in mijn hart.”

Moeilijke periode

Ook buiten haar liefdesleven heeft Evi het niet altijd gemakkelijk gehad. “Eind 2011 werd er borstkanker geconstateerd bij mijn moeder. Het bleek veel ernstiger te zijn dan verwacht. Toen kreeg mijn broer ook nog eens een psychose. Mijn relatie kwam onverwacht tot een einde en ik zat dus middenin een scheiding.”

Moeite om gelukkig te zijn

Hoewel de presentatrice inmiddels haar leven weer op de rails heeft, blijft het toch moeilijk om oprecht te kunnen genieten van het leven. “Ik denk dat deze periode een soort van glans heeft weggenomen. Ik moet echt moeite doen om gelukkig te zijn.”

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Brunopress