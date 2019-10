Evi Hanssen onderzoekt 'misdaden' in anonieme chatrooms: "Het gaat zó sluw"

Voor haar nieuwe programma Help, mijn borsten staan online duikt presentatrice Evi Hanssen in de duistere wereld van anonieme chatsites. En van wat ze daar allemaal tegenkomt, schrikt ze zich rot. Ze vertelt er donderdagavond over bij Pauw.

Evi doet zich voor als de 14-jarige Lisa wanneer ze zich aanmeldt voor een van de chatrooms. Binnen de kortste keren komen de (veel oudere) mannen op haar af.

Heel sluw

Een van die mannen is de 57-jarige Stef en het gesprek krijgt al gauw een seksuele wending. Ze krijgt vragen of ze al een vriendje heeft, al heeft gekust, een piemel heeft gezien en borsten heeft. “Het gaat zo sluw, dat ik me kan voorstellen dat je dat als 14-jarige wel spannend vindt en het niet helemaal doorhebt.”