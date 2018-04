Evi Hanssen valt af bij 'It Takes 2': "Bedankt dat jullie mij weinig punten gaven"

De BN’ers stalen weer de show gisteren tijdens ‘It Takes 2’. Evi, Jörgen, Leo, Eva en Dionne zorgden er dan ook voor dat het weer tot op het laatste moment spannend was.

Toen Evi, Jörgen en Leo in de beruchte gevarenzone belandden, koos het publiek ervoor om de Vlaamse Evi Hanssen naar huis te sturen.

I Follow Rivers

En dat zit Evi vooral dwars omdat ze naar eigen zeggen zichzelf heeft overtroffen met haar eigen versie van ‘I Follow Rivers’. Eenmaal achter de schermen vertelt Evi ontroerd dat ze keihard heeft moeten vechten voor elke punt en dat de jury haar onterecht weinig punten heeft gegeven. Ze kreeg namelijk drie keer een 8,5, terwijl ze bij de rest nog scheutiger waren met de punten.

Uniek optreden

“Ik ben heel blij, want het was mijn doel om iets unieks neer te zetten. En ik weet dat ik elke week iets bijzonders heb neergezet. Ik heb het mogen afsluiten met een uniek optreden”, vertelt de tot tranen toe geroerde Evi. Na afscheid te hebben genomen van haar coach Marcel Veenendaal vertelt ze de jury nog wel: “Bedankt dat jullie mij weinig punten gaven, terwijl ik elke week beter en beter ging presteren.”

Boze reacties

Ondanks dat Evi afscheid heeft kunnen nemen, zorgde de uitval van Evi voor boze reacties bij de mensen thuis.

Hoe kan het dat Evi niet door is? De schuld van de jury! Goed gesproken Evi! 10 voor Rayman? Was best Ok, maar als dat een 10 is. #ittakes2

— Pepijn Hess (@PePzz81) 28 april 2018