Déze ex-Big Brother deelnemer is ook slachtoffer van seksuele intimidatie Job Gosschalk

Vandaag heeft casting-director, producent en regisseur Job Gosschalk bekend dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misbruik van zijn functie en positie. Daardoor komen er nu steeds meer verhalen naar buiten.

Oud-GTST acteur Winston Post was vandaag de eerste die zijn verhaal deelde met RTL Boulevard, maar de afgelopen weken heeft het programma met meer dan 70 personen over deze zaak gesproken. 20 van deze mensen hebben gezegd misbruikt te zijn door de regisseur.

Bart Spring in ’t Veld

In de uitzending van RTL Boulevard van vanavond vertelde ex-Big Brother deelnemer Bart Spring in ‘t Veld dat ook hij deze verhalen van Gosschalk herkent. Bart Spring in ’t Veld won in 1999 Big Brother en kwam daarmee in contact met castingdirector Job Gosschalk. Aan RTL Boulevard vertelt Bart dat hij door hem werd verleid om een scène te spelen waarbij hij zichzelf moest betasten. “Ik kreeg een rondleiding door het pand en op een gegeven moment zijn we gaan zitten met z’n tweeën en kwam het gesprek op acteren, auditie doen en bijles voor acteren. Hij besloot op dat moment dat we al een lesje deden. Op dat moment was dat een hele vreemde situatie met een rare seksuele lading”, vertelt Bart daarover.

Smerig

Toen vroeg hij Bart of hij een scène wilde spelen waarin hij zichzelf moest betasten. “Na een paar seconden was ik daar eigenlijk wel klaar mee. Ik dacht dit vind ik een beetje vreemd. Ik voelde me smerig. Ondanks dat hij mij niet aan heeft geraakt, was het ranzig”, vertelt Bart. Hij deelt zijn verhaal om andere acteurs een hart onder de riem te steken en te zorgen dat Gosschalk stopt. Gosschalk heeft vandaag per direct zijn werkzaamheden neergelegd.

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: ANP.