Zo ziet de ex van Chantal Janzen er nu uit

Chantal Janzen is al jaren gelukkig met haar liefde Marco, met wie ze twee zoontjes heeft: James en Bobby. Maar ooit maakte een andere man haar nog blij.

Het is alweer even geleden, maar Chantal heeft lange tijd een relatie gehad met Roel Kyvelos.

Ze ontmoetten elkaar in 2006 achter de schermen bij Idols, wat Chantal op dat moment presenteerde. Na bijna twee jaar gingen ze uit elkaar. Met veel verdriet: ze baalden er allebei van. De reden van de breuk? “We kwamen erachter dat we ontzettend goede vrienden zijn, dat we vreselijk kunnen lachen met elkaar, maar dat er geen vonk meer is”, aldus Chantal in die tijd.

Roel is tien jaar ouder dan Chantal en is bij het grote publiek vooral bekend door zijn rol in Goudkust. In 1997 kreeg hij de rol van Nick Sterman. Daarna volgde nog een gastrol in de politieserie Baantjer. Na zijn carrière als acteur is hij Bedrijfskunde gaan studeren in Rotterdam. Wat hij nu voor werk doet, is niet bekend.

Roel toen hij nog in Goudkust speelde:

Zo ziet Roel er nu uit:

Chantal en haar man Marco:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP