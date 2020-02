Ex-vriendin heeft spijt van opmerking over Rico's bloemen voor Yolanthe

Maandag deelde Rico Verhoeven verdrietig nieuws op zijn Instagrampagina: na 13 jaar hebben hij en zijn vriendin Jacky besloten een punt achter hun relatie te zetten. Vervolgens draaiden de geruchtenmolens overuren, want de kickbokser zou op Valentijnsdag een bos bloemen naar Yolanthe hebben gestuurd.

Dat concludeerden oplettende volgers van Yolanthe. Onder een video die de presentatrice een paar dagen geleden deelde, verscheen namelijk een reactie van Rico’s ex-vriendin Jacky. In de video legt Xess Xava bloemen bij het graf van Yolanthes vader. “Staan de bloemen van Rico er ook bij? Bofkont, ik heb nog nooit een Valentijnscadeau gehad”, reageerde Jacky onder de video. Inmiddels heeft ze haar reactie verwijderd.

Op Instagram komt Jacky maandagavond met een reactie. “Emoties vliegen alle kanten op. Pijn, verdriet, angst en hoop”, begint ze haar bericht. “Ik reageerde niet goed op de verzonden valentijnsbloemen. Ik keek haar filmpje zonder geluid, dus dacht dat dit voor Valentijn was. Een impulsief foutje”, laat ze weten.

Ieder z’n eigen weg

Jacky sluit haar bericht af met de mededeling dat Rico en zij dit inmiddels samen hebben opgelost. “De kogel is door de kerk. Wij gaan beide onze eigen weg volgen. In alle rust en stilte hopen wij dit op onze manier te verwerken”, schrijft een verdrietige Jacky:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Jacky Duchenne (@jackyduchenne) op 17 Feb 2020 om 9:33 (PST)

Verkeerd daglicht

Aan het AD laat de kickbokser weten dat hij baalt dat de bewuste bos bloemen het onderwerp van gesprek is geworden en dat het verhaal een eigen leven is gaan leiden. “Ik stuur vaker attenties. Of het nou een bloemetje, merchandise of een gesigneerd boek is. Elk contact met wie dan ook komt ineens in een ander daglicht te staan. Dit heeft niks met onze breuk te maken”, aldus Rico tegen de krant.

Bron: Instagram & AD. Beeld: Brunopress