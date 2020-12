Ex van Johnny de Mol doet aangifte van poging tot doodslag

Shima Kaes, de ex van Johnny de Mol, heeft flinke beschuldigingen aan zijn adres geuit. Karim Aachboun, de juridisch adviseur van Shima, heeft aan het AD laten weten dat de presentator beschuldigd wordt van zware mishandeling en poging tot doodslag.

Aachboun heeft namens haar dinsdag aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie.

Verschillende incidenten

In de aangifte is te lezen dat het gaat om drie vermeende incidenten uit 2015. Dat gebeurde in het Mexicaanse Tulum, in Amsterdam en op Ibiza. Tijdens deze incidenten zou Johnny haar hebben geslagen, geschopt en zelfs geprobeerd te wurgen. Het AD laat weten dat zij de aangifte en het materiaal dat als bewijs moet dienen, hebben ingezien. Volgens hen zijn er foto’s die de verwondingen van Kaes duidelijk zichtbaar maken. Ook is er een document waarin een huisarts spreekt van ‘fysiek geweld’.