Ex Johnny de Mol dreigt intieme details over relatie bekend te maken

Johnny de Mol en zijn vader John de Mol hebben maandag aangifte gedaan van poging tot chantage. Zij zouden zich bedreigd en gechanteerd voelen met smaad en laster door de juridische adviseurs van ondernemer Shima Kaes, een ex-vriendin van Johnny de Mol.

Dit schrijft Telegraaf woensdag.

Advertentie

Beschadigen van imago Johnny de Mol

Shima Kaes had 5 jaar geleden een relatie met Johnny. Zij zou momenteel werken aan een biografie waarin ze intieme details over de familie en over haar relatie met Johnny wil delen. En ze laat er geen gras over groeien: 2 van haar juridische adviseurs hebben namelijk Johnny, zijn vader John én moeder Willeke via een deurwaarder laten weten dat zij bereid is om ‘aantoonbaar bewijsmateriaal’ aan hen over te dragen in ruil voor een financiële schikking, meldt de Telegraaf. Hierbij zou de indruk worden gewekt dat als de familie niet betaalt, het imago van Johnny beschadigd zal worden, zo meent de advocaat van de familie de Mol, Peter Plasman.