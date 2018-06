De ex-man van Meghan Markle stapt ook opnieuw in het huwelijksbootje

Nu de royal wedding net achter de rug is, lijkt de ex-man van Meghan Markle ook haast te hebben bij een trouwpartij met zijn nieuwe liefde. De 41-jarige filmproducent Trevor Engelson is sinds deze week verloofd met zijn vriendin Tracey Kurland.

Meghan en Trevor trouwden in 2011 maar hun huwelijk strandde na twee jaar. Nu lijken beide het liefdesgeluk weer gevonden te hebben. Enkel twee weken na de koninklijke bruiloft vroeg hij zijn vriendin ten huwelijk.

Suits

Trevor en Meghan leerden elkaar in 2004 kennen toen Meghan nog aan het begin van haar carrière stond. In 2011 trouwden de twee op het eiland Jamaica en vierden dit met een vier dagen durend huwelijksfeest. Maar het feit dat Meghan voornamelijk in Toronto was voor de opnamen van Suits en Trevor in L.A. woonde, zorgde ervoor dat het huwelijk geen stand hield.

Huwelijk

Trevor deelde het huwelijksnieuws op zijn Instagram, maar zijn account is afgeschermd. Volgens Us Weekly is er een duidelijke verlovingsring aan Tracy’s vinger te zien en schrijft de producer: “Ik ben de gelukkigste man die ik ken. Maak jullie klaar om te feesten.”

Bron: ad.nl. Beeld: iStock