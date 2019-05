Zó ziet de ex-man van Meghan Markle eruit

Meghan Markle is inmiddels gelukkig getrouwd met prins Harry, met als kers op de taart de geboorte van hun zoontje Archie. Wist jij dat ze al eerder getrouwd is geweest?

De voormalige actrice was een lange tijd samen met de Amerikaanse filmmaker Trevor Engelson.

Ver weg

De twee scheidden in 2013 na een huwelijk van 2 jaar. Ze kennen elkaar sinds 2004 en in 2010 vroeg Trevor Meghan ten huwelijk. Ze trouwden in 2011 op het eiland Jamaica en vierden daar hun huwelijksfeest maar liefst 4 dagen lang, met ongeveer 100 genodigden. Volgens bronnen gingen ze uit elkaar omdat ze niet konden omgaan met de verre afstanden: ze woonden niet bij elkaar in de buurt. Dat kon ook niet, vanwege hun werk. Trevor woonde in het Amerikaanse Los Angeles en Meghan in het Canadese Toronto, wat 5 uur vliegen van elkaar vandaan is.

Op waarheid gebaseerd

Trevor zou nu bezig zijn met een speciale televisieserie, die gaat over een man die door zijn vrouw wordt verlaten voor een prins. Niet geheel toevallig, dit verhaal. Maar zij gingen al uit elkaar lang voordat Meghan Harry ontmoette. Ze hebben geen kinderen samen. Trevor is nu 42 jaar oud.

Who was Meghan Markle’s first husband? The newly-engaged actress married and divorced producer Trevor Engelson https://t.co/xdWS6grvNn pic.twitter.com/spt1F7ZUAq

Can we all hold a minutes silence for the 9 yrs Trevor Engelson put into his relationship w/ Meghan Markle? He’s a film producer & a bit down since divorcing her.

Great stepping stone to Prince Harry though. Don’t need the film links w/ that royal money bag. 💰 #harryandmeghan pic.twitter.com/GBw6rVFbAT

— James_a (@JamesAmedley1) 28 november 2017