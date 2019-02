'Ex-minnares Alexander Pechtold bevallen van een zoontje'

Vorig jaar werd bekend dat Anne Lok vier jaar lang een affaire had Alexander Pechtold. Zij is volgens weekblad Story nu bevallen van een zoontje.

Dit heeft Story uit interne bronnen vernomen. Het jongetje heeft de naam Jippe gekregen.

Relatiedrama

Voormalig D66-leider Alexander Pechtold (53) beëindigde zijn relatie met Anneke Lok (36) gelijk nadat hij erachter kwam dat ze zwanger was van hem. Hij zou Anne zelfs onder zware druk hebben gezet om een einde te maken aan haar toen nog prille zwangerschap. Dit heeft Anne toen geweigerd. Inmiddels is Anne bevallen van een gezonde zoon. Volgens het weekblad is ze ondanks het relatiedrama nu zielsgelukkig met haar baby.

