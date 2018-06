Vrouw nodigt haar ex uit voor haar bruiloft en dít is zijn reactie

Hayley Stamper stapt binnenkort in het huwelijksbootje met de liefde van haar leven. Omdat ze nog op goede voet staat met haar ex, besloot ze hem ook maar gewoon uit te nodigen voor de bruiloft.

De twee gingen vijf jaar geleden op harmonieuze wijze uit elkaar. Ze twijfelde dan ook geen moment om hem een uitnodiging te versturen voor het huwelijk. Toch stond Hayley gek te kijken toen ze de RSVP van de uitnodiging van hem ontving.

I loved her first

De genodigden konden daarop invullen welk nummer ze graag wilden horen tijdens het feest. Wat haar ex opschreef? ‘I loved her first’ van Heartland. Subtiel.

Hayley kon er smakelijk om lachen en deelde een foto op Twitter. Twitteraars zien echter niet zomaar een grapje; ze zijn ervan overtuigd dat hij haar terugwil:

Y’all more than friends. — Booma!! (@Soonerman5) June 15, 2018

Your ex at the wedding pic.twitter.com/Tnzft7ZVVW — Jack Jack Warren (@KENTstopwinning) June 15, 2018

Lachen

Volgens de aanstaande bruid is het niets van dat al. “We maakten vijf jaar geleden een einde aan onze relatie. Omdat niet elke breuk traumatisch hoeft te eindigen, zijn we nog altijd vrienden die samen lachen en mopjes uithalen. Als mijn verloofde én mijn ex om deze tweet kunnen lachen, zouden jullie dat ook moeten doen!”

De laatste nieuwtjes, tips en trends in je mailbox? Meld je aan voor de gezelligste nieuwsbrief van Nederland!

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: Twitter