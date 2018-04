Zó ziet de ex met wie prins Harry zeven jaar samen was er nu uit

Voordat prins Harry gelukkig werd in de liefde met zijn Meghan Markle deelde hij zijn liefde nog met andere vrouwen.

Met Chelsy Davy was Harry jarenlang bezig: van 2004 tot 2011 hadden ze een soort knipperlichtrelatie.

Ander moment

Ondanks dat de liefde over is, zegt Harry dat hij altijd vrienden met haar zal blijven. Volgens de schrijver van de biografie van Harry, die een boek over zijn liefdesleven schreef, wilde Chelsy nooit prinses worden. Ze waren toch erg gek op elkaar en bleven elkaar opzoeken. ‘Het was een beetje een kwestie van een juist meisje, maar het verkeerde moment’. Op een gegeven moment zijn hun wegen toch gescheiden.

Op 19 mei trouwt Harry met Meghan en hij heeft drie van zijn ex-vriendinnen uitgenodigd, onder wie ook Chelsy. Ook Cressida Bonas en zangeres Ellie Goulding zijn welkom.

Vroeger, toen ze nog samen waren:

https://t.co/cVjb1mJsEE Chelsy Davy: Where is Prince Harry’s ex girlfriend since their split in 2010? https://t.co/NkUUQA7Gki pic.twitter.com/d57RhKZe7f — Stalwart Cleaning – London Cleaners (@londoncleaners2) 21 maart 2018

Prince Harry, Chelsy Davy Tried To Make Their Romance Work https://t.co/CtFnAhn8Ll — Entertainment News (@ZaqsArts) 21 maart 2018

Een recente foto van Chelsy:

Former lawyer Chelsy Davy on the continent to shoot the campaign for her jewellery brand, AYA which launched earlier in 2016. Her brand is supporting & giving back to the communities located around mines that yield beautiful gems in AYA jewellery pic.twitter.com/HfFl2UjQfw — Royal Girls (@RoyallyGirl) 22 maart 2018

De andere exen:

Prince Harry invites ex Ellie Goulding to Meghan Markle wedding – joining former flames Chelsy Davy and Cressida Bonas https://t.co/2K5NBUwXJd — The Sun Showbiz (@TheSunShowbiz) 21 maart 2018

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Yahoo. Beeld: ANP