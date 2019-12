Ex-man (47) Noorse prinses Märtha Louise overleden

De ex-man van de Noorse prinses Märtha Louise, Ari Behn, is overleden. Volgens Noorse media heeft Behn zelf een eind aan zijn leven gemaakt.

De Noorse koning Harald laat in een reactie weten dat hij en de koningin erg bedroefd zijn. “Ari was al vele jaren een belangrijk onderdeel van onze familie en we hebben warme, goede herinneringen aan hem”, schrijft de vader van Märtha Louise op de site van het Noorse koningshuis. “We betreuren dat onze kleinkinderen nu hun geliefde vader hebben verloren.”

Zoon en broer

Woensdagmorgen woonden koning Harald, koningin Sonja, Märtha Louise, haar nieuwe vriend Durek Verrett en de 3 kleinkinderen de kerstdienst bij. Koning Harald sprak daarbij ook zijn steun en medeleven uit met de ouders, broers en zussen van Ari “die een dierbare zoon en broer hebben verloren.”

Goede vriend

Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit hebben via het hof gereageerd. “Voor ons was Ari een goede vriend, een dierbaar familielid en een geweldige oom, met wie wij veel van de kleine en grote momenten van het leven hebben gedeeld.”

Scheiding

Behn was schrijver en kunstenaar. Zijn relatie met koningsdochter Märtha Louise was vanaf het begin beladen. Toch trouwden Ari en Märtha Louise in mei 2002 in Trondheim, in aanwezigheid van (toen nog) prins Willem-Alexander en prinses Máxima. Ze kregen samen 3 dochters: Maud, Leah en Emma. Prinses Laurentien is peettante van Leah. De aankondiging in augustus 2016 van de echtscheiding, die een jaar later tot stand kwam, kwam voor velen niet echt als een verrassing.

In datzelfde jaar kwam Behn in het nieuws omdat hij naar eigen zeggen 10 jaar daarvoor tijdens een feestje aangerand was door Hollywoodster Kevin Spacey. De gevallen acteur heeft nooit gereageerd op die aantijging.

Critici in Noorwegen vonden dat prinses Märtha Louise haar titel op een verkeerde manier gebruikte. En dus legde ze die in de zomer van 2019 neer:

Bron & beeld: ANP