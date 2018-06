Ex van prinses Stéphanie van Monaco trouwt met vrouw die precies op haar lijkt

Stéphanie van Monaco, de dochter van Grace Kelly en de jongste zus van prins Albert II, had vier jaar lang een dolgelukkig huwelijk met bodyguard Daniel Ducruet – tot hij vreemdging.

Nu hertrouwt hij met een 38-jarige vrouw die als twee druppels water op de jongere versie van Stéphanie lijkt. En dat móet stiekem toch goed voelen voor de Franse prinses die inmiddels 53 jaar is.

Zoon en dochter

Daniel is onlangs in het huwelijksbootje gestapt met zijn vijftien jaar jongere liefde Kelly Marie Lancien – met wie hij een dochtertje heeft. Ook Stéphanies zoon Louis (25) en dochter Pauline (23), die ze samen met Daniel kreeg, waren bij die bruiloft in Monaco aanwezig.

En, vind jij ze een beetje op elkaar lijken? Die lach, dat haar, die ogen…

Dit is Kelly:

En dit was Stéphanie in 1997:

Schandaal

Stéphanie viel in 1991 als een blok voor Daniel, die toen de bodyguard was van prins Albert. Maar dat werd een groot schandaal toen zijn ex-vriendin zwanger bleek te zijn, nét nadat zijn kersverse relatie met de prinses openbaar werd. En jaren later maakte hij er opnieuw een zooitje van door Stéphanie te bedriegen.

Ouders in harmonie

Ondanks zijn bedrog, kunnen Stéphanie en Daniel het anno 2018 naar verluidt prima met elkaar vinden als co-ouders. Een scheiding om jaloers op te zijn, dus. Dat is maar goed ook: binnenkort zullen ze elkaar namelijk weer tegenkomen op de bruiloft van hun zoon Louis, die begin dit jaar in Vietnam op één knie is gegaan voor ‘zijn’ Marie. Poeh, de liefde wordt volop gevierd in het Franse koningshuis.

Bron: Gala, Beau Monde, Story. Beeld: Brunopress

Hoe zag koningin Máxima er eigenlijk uit toen ze nog een burgermeisje was? Onze royaltyvlogger Josine laat het zien:

Duik in het aangrijpende levensverhaal van de Oostenrijkse keizerin Elisabeth: