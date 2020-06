Ex-verslaafde Ricardo steelt de show in ‘We Want More’

Het nieuwe zangprogramma ‘We Want More’ van SBS 6 heeft een bijzonder succesvolle start gehad: meer dan een miljoen mensen stemden vrijdagavond op het programma af waarin iedereen met zangtalent mag meedoen.

Hoewel er meerdere bijzondere optredens voorbij kwamen, was het vooral het optreden van de 65-jarige ex-verslaafde Ricardo die bij veel mensen voor kippenvel zorgde.

Afgekickt

De Surinamer heeft een nogal bewogen leven achter de rug. Zo raakte hij op zijn veertiende al verslaafd aan heroïne en lukte het hem pas in 2006 om hier volledig van af te kicken met hulp van het Leger des Heils. Het waren zijn begeleiders daar die hem aanspoorden om meer met zijn zangtalent te gaan doen.

“Mond vol tanden”

Dat hij waarschijnlijk de laatste persoon is die mensen zullen verwachten bij een zangshow, vindt hij alleen maar leuk. “Mensen denken misschien ‘ach, die Ricardo, die heeft ze niet allemaal op een rijtje’, maar dat vind ik juist leuk. Want als ik dan iets gepresteerd heb, zitten ze allemaal met hun mond vol tanden.”

Mooi compliment

Over dat laatste heeft hij geen woord gelogen, want de jury van ‘We Want More’ is meer dan onder de indruk van zijn optreden. Ricardo krijgt de ene na de andere lovende reactie. “Dit is één van de meest indrukwekkende optredens die ik heb gezien in mijn hele jurycarrière,” zo laat Ali B weten. Maar het mooiste compliment komt van André Hazes: “Weet je dat je gewoon klinkt als m’n vader?”

Reacties Twitter

Ook de kijkers thuis zijn dolenthousiast over zijn optreden, zo blijkt wel uit de reacties op Twitter:

Als Hazes fan zijn er maar weinigen die mijn goedkeuring krijgen. Maar de beleving van Ricardo maakt mij blij ! 😍#WeWantMore — Marion (@MarionHeijman) June 12, 2020

Was een beetje moe van al die zangprogramma’s. Maar was toch nieuwschierig. Maar ben positief verrast. Leuke opzet. Leuke jury, leuke voice over( Gerard Ekdom) en tot nu toe leuke deelnemers! #wewantmore — Nick (@NickAZ94) June 12, 2020

Ik ben voor het eerst in lange tijd ENORM FAN van een zangcompetitie!#WeWantMore — Moffel🍽🗣 (@MoffelTv) June 12, 2020

Bron: Twitter. Beeld: YouTube