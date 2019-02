Ex-vriendin Kjeld Nuis reageert op breuk: 'Het blijft gissen wat de reden is'

Schaatser Kjeld Nuis en zijn toenmalige vriendin Jill de Robles maakten eind vorig jaar bekend na 5 jaar uit elkaar te gaan. Jill hield zich sindsdien stil en bleef lange tijd uit de media. Omdat de kwestie ‘op haar af blijft komen’, reageert ze nu tóch op de breuk met Kjeld.

Ze tast namelijk nog steeds in het duister.

Uit het niets

“Ik heb mij uit de media willen houden maar het blijft maar op mij afkomen en op deze manier krijgt mijn gezin geen rust”, vertelt Jill aan RTL Boulevard. “De breuk kwam erg plots. Voor mij blijft het gissen wat de reden is en dat is erg zwaar. Dat de media blijft zoeken naar een reden vind ik begrijpelijk maar absoluut niet oké op wat voor manier dit gebeurd.” Er gaan momenteel geruchten dat Kjeld is gevallen voor schaatscollega Joy Beune. Niks van waar aldus Kjeld: “Ik ben momenteel single. Dit is onzin. Joy is gewoon en hele leuke ploeggenoot waar ik het goed mee kan vinden.”

Verantwoordelijkheid nemen

Waar of niet, het gaat Jill vooral om de manier waarop de media met de foto’s van hun 2-jarige zoontje Jax omgaat. “Ik vind het vreselijk voor Jax dat hij dit later gaat lezen en nog erger en onacceptabel dat de roddelbladen zijn foto’s gebruiken. Ik vind daarom wel dat Kjeld de verantwoordelijkheid mag nemen om ons maar vooral Jax hiertegen te beschermen, zodat dit stopt. Ik hoop dat alle speculaties ophouden en onze privacy verder gerespecteerd wordt.”

