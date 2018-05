Zó ziet de ex-vriendin van Marco Borsato er nu uit

Marco en Leontine zijn al twintig jaar samen en ze zijn maar wat gelukkig. Want samen met hun drie knappe kinderen hebben ze het heerlijk.

De twee passen op alle vlakken perfect bij elkaar en ze zien er eigenlijk elke dag nog verliefder uit.

Zo ging het

Toch heeft Marco ook een verleden zonder zijn grote liefde Leontine. Logisch, natuurlijk. Maar zes jaar lang was hij gelukkig met Denise Boekhof. De relatie ging over omdat Denise vreemdging. Marco was er kapot van. Gelukkig weten we nu beter en weten we dat alles goed is gekomen, met allebei. Denise trouwde uiteindelijk met Arjan Boon. Marco en Leontine hebben inmiddels drie kinderen samen: Senna, Luca en Jada.

Denise:

Het gelukkige gezinnetje bij elkaar:

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Beeld: ANP