Zó ziet de ex van koning Willem-Alexander er nu uit

Koning Willem-Alexander heeft een paar relaties gehad voordat hij Máxima leerde kennen. Zo ook met de inmiddels 47-jarige Emily Bremers.

Eventjes dacht heel Nederland nog dat Emily onze aanstaande koningin zou worden.

Aan en uit

De twee leerden elkaar kennen aan de universiteit van Leiden. In 1994 kregen ze officieel verkering. De relatie tussen de twee kreeg pas landelijke bekendheid nadat ze beiden betrokken waren bij een verkeersongeval op weg naar hun wintersportvakantie.

Moeder (en toenmalig koningin) Beatrix vond Emily hoe dan ook een geschikte huwelijkskandidaat, zo liet zij toen weten – dus zij zag een bruiloft wel zitten. In 1998 was Emily als vriendin van Willem-Alexander namelijk aanwezig op het exclusieve bal ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van koningin Beatrix. Iedereen wachtte op het huwelijksaanzoek van Willem-Alexander, maar die kwam er nooit. In 1998 gingen de twee weer ieder hun eigen weg.

Zonen

In 2002 trouwde Emily met Roderick van der Wijck; dat is één van de beste vrienden van onze koning. Ons koninklijke koppel was zelfs aanwezig op haar bruiloft. Ze kregen samen twee zoons, Philip en Maurits. Toch strandde haar huwelijk al gauw en inmiddels is ze weer vrijgezel. Ze kocht vrij snel na de scheiding een eigen appartement in Den Haag.

Zo ziet Emily er nu uit:

Zo ziet de ex vriendin van koning Willem Alexander er nu uit –> https://t.co/NlU8iSWP0Q pic.twitter.com/JwRfVyupTh — Grazia Nederland (@Grazia_NL) 31 januari 2017

Bron: Beau Monde. Beeld: ANP