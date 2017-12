Het is bekend! Op deze datum gaan Meghan en Harry trouwen

Meghan Markle en prins Harry trouwen op zaterdag 19 mei op Windsor Castle. Dat heeft Kensington Palace zojuist bekend gemaakt.

Door voor deze datum te kiezen, zal hun bruiloft de geboorte van het derde kind van prins William en Kate Middleton zeker niet overschaduwen. Zij verwachten een prinsje of prinsesje in april.

His Royal Highness Prince Henry of Wales and Ms. Meghan Markle will marry on 19th May 2018.

Today’s announcement follows earlier confirmation of the month of the wedding and its location at St George’s Chapel, Windsor Castle. pic.twitter.com/7pgdRM90Na

