Zien: beeld van Sylvies bruiloft (en prachtige bruidsjurk!)

Sylvie Meis (42) en Niclas Castello (42) zijn dit weekend getrouwd. In het Italiaanse Florence hebben de twee elkaar het jawoord gegeven. Het is een echt sprookjeshuwelijk en Françoise, chef mode bij Libelle, vindt de bruidsjurk van Sylvie prachtig.

Het was de bedoeling dat de tortelduifjes al enige tijd man en vrouw zouden zijn. De oorspronkelijke bruiloft, die eigenlijk in mei zou plaatsvinden, werd vanwege de coronacrisis uitgesteld. Maar dit weekend was het dan eindelijk zover.

Sylvie en Niclas zouden elkaar hebben ontmoet op de bruiloft van model Barbara Meier en de Oostenrijkse ondernemer Klemens Hallman. Maar wie is de mysterieuze bruidegom eigenlijk?

Niclas werd in 1978 geboren als Norbert Zerbs in een klein plaatsje in Oost-Duitsland. Zijn grote droom was vroeger om voetballer te worden, maar hij is uiteindelijk kunstenaar geworden. Zijn werken zijn erg geïnspireerd op culturele events, zoals de val van de Berlijnse Muur, maar hij maakt ook veel street art.

Tot over haar oren verliefd

In een exclusief interview met Libelle vertelde Sylvie een paar jaar geleden dat ze nog nóóit een man was tegengekomen die sterker was dan zijzelf. Zou dit hem dan eindelijk zijn? Tijdens een interview met Jeroen van der Boom in het programma Hoge Bomen vertelde ze dat Niclas echt haar hart heeft veroverd. Ze is dan ook tot over haar oren verliefd en kan zich geen leven meer zonder hem voorstellen. Ook zong ze speciaal voor hem het nummer Everywhere van Fleetwood Mac. “De songtekst van dat liedje betekent heel veel voor mij, want dat is precies wat ik van een liefde wil”, vertelde ze aan Jeroen.

Sylvie met haar man Niclas:

Spiegelzaal

Het huwelijk vond plaats in Villa Cora, een vijfsterrenhotel in het Italiaanse Florence, met uitzicht over de prachtige Toscaanse heuvels. Een bijzondere locatie met prachtige tuinen, een zwembad, een spiegelzaal en een indoor spa. De prijzen van de kamers beginnen bij zo’n € 500,- per nacht, maar voor de grotere suites moet je algauw een paar duizend euro neerleggen.

Handgemaakte bruidsjurk

De jurk die Sylvie tijdens de ceremonie op zaterdag droeg is van het Israëlische modehuis Galia Lahav, en heeft een flink prijskaartje. Naar verluidt kost de handgemaakte japon zo’n € 28.000,-. De jurk is volgens de bruid een combinatie van een prinsessenjurk en Sylvie: ‘elegant en met de nadruk op haar silhouette’. Ze ziet er zoals altijd weer prachtig uit:

Deze bruidsjapon was overigens niet de enige jurk die Sylvie tijdens haar huwelijk heeft gedragen of gaat dragen. Het hele bruidsfeest duurt maar liefst vier dagen en voor elke dag heeft ze een nieuwe jurk. Bovendien heeft ze speciaal voor het avondfeest nog een extra jurk laten ontwerpen.

Françoise, chef mode bij Libelle, is in ieder geval enthousiast over de jurk die ze tijdens de ceremonie droeg. “Er schijnen er nog 3 te komen, maar deze vind ik al prachtig. Natuurlijk is ‘ie wel wat over-the-top en zou die een prinses niet misstaan, maar ik vind hem stijlvol, klassiek en modieus. Mag ook wel voor die €28.000. Ontwerpster Galia Lahav is niet de minste en ontwierp eerder ook de jurk van Beyoncé. Ik ben benieuwd naar de andere jurken: wat een heerlijk modeweekend.”

Ouders afwezig bruiloft

Ondanks alle feestvreugde was er ook minder nieuws voor Sylvie: haar ouders waren niet aanwezig op de bruiloft. Uiteraard waren ze wel gewoon uitgenodigd, want in Italië mogen momenteel zeventig mensen naar een bruiloft komen. Hun afwezigheid had te maken met de nierziekte van haar vader Ron. Dit maakte de reis van Antwerpen naar Florence in tijden van corona heel riskant. Haar moeder Rita wilde graag bij haar man blijven en het risico op een coronabesmetting uit de weg gaan. Wel konden zij de ceremonie volgen via een livestream. Haar broer Daniel was wel tijdens de bruiloft aanwezig. Dit betekende heel veel voor Sylvie, aangezien hij haar steun en toeverlaat is.

Sylvie met haar broer Daniel:

Zoon Damián

Haar 14-jarige zoon Damián heeft haar naar het altaar begeleid en haar dus ‘weggegeven’. Eerder zei Sylvie hierover: “Damián gaat me begeleiden naar de plek waar de ceremonie gaat plaatsvinden en brengt me naar Niclas toe. Dat wordt natuurlijk heel spannend. Dat is toch wel heel emotioneel en daar verheug ik me heel erg op.”

Sylvie met haar zoon Damián:

Dit bericht bekijken op Instagram My everything ❤️ #proudmom @vandervaart.23 Een bericht gedeeld door Sylvie Meis (@sylviemeis) op 4 Sep 2020 om 12:05 (PDT)

Intieme bruiloft

Van 2005 tot 2013 was Sylvie getrouwd met Rafael van der Vaart. Samen met hem kreeg ze zoon Damián. Of Rafael op de bruiloft aanwezig zou zijn, bleef een lange tijd een raadsel. Maar ondanks dat de twee weer een betere band hebben gekregen, kwam hij niet naar de bruiloft.

Op 10 juni 2005 stapten Sylvie en Rafael voor het oog van televisiekijkend Nederland samen in Heemskerk in het huwelijksbootje. Vijf jaar later zijn ze opnieuw getrouwd in Las Vegas. Bij zo’n renewal of the vows spreek je de trouwbelofte opnieuw uit.

Sylvie en Rafael tijdens hun bruiloft in 2005:

Dit keer koos Sylvie voor een intiemere bruiloft. Zo werden de gasten verzocht hun mobieltjes thuis te laten. Ook pers wordt geweerd van het vierdaagse feest.

Genieten

Op Instagram geeft Sylvie haar fans af en toe een update over haar grote dag. Donderdag deelde ze zelf nog een foto op Instagram en schreef: “Nooit zo klaar geweest om JA te zeggen. Ik zal na het weekend weer wat posten, zodat ik helemaal in het moment kan zijn en van elke seconde kan genieten.”

Bang dat ze niet in haar trouwjurk zou passen, was ze niet. De presentatrice doet er alles aan om zo slank te blijven. In de nieuwe Sterrenstof ontdek je wat haar geheim is:

