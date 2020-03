En nóg een exit in Meerdijk: ook deze dame verlaat 'GTST'

De ‘Goede tijden, slechte tijden’-restyling gaat maar door. Nu de bezem flink door Meerdijk wordt gehaald, is er wederom een slachtoffer gevallen. Deze keer hangt er een donkere wolk boven Puck Odolphy, gespeeld door Annefleur van den Berg. Haar laatste afleveringen worden momenteel uitgezonden.

Let op: dit artikel bevat spoilers.

Exit Puck

Net als Sjors (gespeeld door Melissa Drost) moet ook Puck het veld ruimen. Volgens Televizier komt haar naam na donderdag niet meer in de gidsteksten voor, wat in de meeste gevallen betekent dat die persoon uit de serie is geschreven. Weten de soapschrijvers niet meer wat ze met het weinig sympathieke personage aan moeten?

Momenteel werkt Puck aan de trouwjurk van Tiffy, maar er doet zich ook een kans voor in Rusland die bijna te mooi is om waar te zijn. Puck mag aan de slag als freelance stylist van een invloedrijk persoon en de trouwjurk? Tja, die laat ze voor wat het is nu ze voor zichzelf kiest. De verhuizing is de ideale aanleiding voor het afscheid van Puck in de serie.

Laatste uitzending

Donderdag 19 maart is Puck voor het laatst te zien in de aflevering op Videoland. De uitzending op televisie volgt een week later.

Bron: Televizier. Beeld: RTL