Ondanks zijn heimwee, heeft rapper Akwasi (31) het heel ver geschopt in Expeditie Robinson. Gelukkig hoefde hij niet veel te zwemmen, want daar was hij niet echt goed in.

Maar dat de rapper niet goed kon zwemmen, wist hij voor zijn deelname aan het survivalprogramma Expeditie Robinson zelf ook wel.

Bijna-dood ervaring

Daarom ging hij speciaal voor het programma op zwemles, maar het viel hem op het onbewoonde eiland toch flink tegen. Akwasi dacht dat hij voldoende had geoefend met zwemmen, maar zwemmen in de zee was toch moeilijker dan verwacht. “Dit was een bijna-dood ervaring”, schreef de rapper na de eerste aflevering van Expeditie Robinson op Instagram.

Zwemdiploma B

“Was het niet nodig om vóór de expeditie ook je B diploma te halen?”, lacht presentatrice Nicolette Kluijver. “Ik heb je af en toe zien zwemmen dat ik dacht: hij verzuipt.” Toch heeft de rapper gedurende de expeditie steeds beter leren zwemmen en daarom verdient hij Nicolette zijn zwemdiploma B. Wanneer ze het in elkaar geflanste diploma aan hem overhandigt, begint Akwasi hard te lachen. “Dit meen je niet!”, roept hij. Is zijn expeditie toch nog geslaagd.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP