Expeditie Robinson-blog: "Ik rolde bijna van mijn stoel. Gaat Soundos echt haar grote mond houden?"

Om maar even met het eind te beginnen. Eilandpraat? Na afloop van iedere Expeditie Robinson-aflevering? Dat méén je toch niet? Dat je bij RTL5 werkt, op een dag Moltalk ziet en onder het mom van beter goed gejat dan slecht zelf verzonnen, denkt: hé, dat gaan we ook doen, superleuk en wat maakt het uit. En dat iemand dan ook nog ja zegt. En dat iemand anders dan een decortje bouwt met oceaan-wandje en wat exotische plastic palmen in potten. En dat de ex- en oud-Robinsonners, geheel in de maquillage – zodat je continu denkt: wie is dat in godsnaam? – allemaal worden opgetrommeld en nog komen ook. Maak me gek zeg. Ik heb de tv maar uitgezet, moest sowieso even bijkomen van deze aflevering maar ik weet 100% zeker dat ik niets heb gemist. Bovendien, als ik oud-deelnemers van Wie is de Mol, Boer zoekt vrouw of Expeditie Robinson wil zien, kan ik binnenkort ook terecht bij Celebrity City Trip. Dat idee komt waarschijnlijk van dezelfde redacteur die Eilandpraat heeft ‘verzonnen’. Ik ben inmiddels erg voor een boycot van dit soort programma’s die één grote smoes zijn om BN’ers op gratis geldverslindende vakanties te sturen, waarin ze niets beleven en totaal oninteressante onzin uit lopen te kramen.

Alles wordt anders

Maar goed, meanwhile in de Filipijnen is de grote volksverhuizing nabij, de samensmelting komt eraan, dat voelen alle expeditieleden, of ze nou bekend, onbekend dan wel VIP zijn aan hun water. De opening was meteen le-gen-da-risch: Herold komt eraan en kamp Noord drinkt al de wiedeweerga al het sap op – want tja, dat hebben zij net met veel moeite weten te maken en een welkomstcocktail zien ze kennelijk niet zitten. Zoals Roeland treffend opmerkt: tanig-lenig-ferme blik: dat wordt gevaarlijk. Tijdens hun onderonsje even later over de plannetjes die de Onbekenden wellicht al gesmeed hebben, zien ze eruit als de olijke tweeling, maar dan gebruind en met grijs-gemêleerde baardjes. Als Roel nu nog ergens een matching tattoo vandaan kan halen, houd ik ze niet meer uit elkaar. Dat ze lekker tegen elkaar lopen te liegen zonder hard feelings is toch reuzeschattig. Eindhoven de gekste, maar mooi dat Herold niet op zijn harde achterhoofd is gevallen. Kamp Zuid zit weer vol oneliners, want ja, daar zitten Kaj en billenmaatje Danny. Kaj: “Mooi, dan heb je in ieder geval geen last meer van die malloten die je spel verkloten.” Klopt. Danny: “Je weet niet wat er gaat komen.” Klopt ook. In ieder geval is het vanaf nu ieder voor zich, game on.

Op balkeneiland is ook het einde nabij. De rumble in the jungle-thriller wordt beeldschoon en vol cliffhangers in beeld gebracht maar ik kan er kort over zijn: voormalig standbeeld Carolina is ziek, valt en gaat naar huis (en vindt dat uiteraard oké, het is goed, het is klaar – tja dat zeggen ze allemaal), Marlé is nóg slechter dan Soundos in de balk en Soundos, ik geloofde het eerst even niet maar het is toch echt zo, Soundos gaat linea recta door naar de samensmelting. Karma is echt a bitch. Hoe krijgt de regie het voor elkaar? Hebben ze de balk van Marlé gefikst ofzo? Want met sloompie Marlé maak je geen televisie, dat ziet iedereen, terwijl je met de bloeddorstige wraakgodin Soundos nog wel wat mooie momentjes kan meepakken, inclusief rollende ogen en oorlogskretologie. Nog 1 ding over die balk. Hoe weten de deelnemers dat ze een stukje moeten opschuiven? En is die balk dan steeds wiebeliger of juist steeds smaller of allebei? Ik wil dat weten.

Reunited and it feels so…

De hele bubs ontmoet elkaar weer onder toeziend oog van Dennis die het volgende spel met allerlei nieuwe spelregels gaat uitleggen. Grote denkers Kaj en Niels hebben dezelfde briljante gedachte, namelijk dat het essentieel is dit spel te winnen vanwege die finaleplek. Good thinking mannen. Alleen nog even Carlos lossen, die Spaanse peper met de longinhoud van een eland – aldus Kaj. Maar dat blijkt een fluitje van een cent omdat onze Carlos geen knopen kan ontwarren, alhoewel hij gelukkig op het nippertje van Shelly wint. Die dan vervolgens al die smerige dingen moet eten om de puzzel te kunnen oplossen wat ze echt-echt-echt heel souverein heeft gedaan. Ik heb nog nooit iemand zo koelbloedig die gore eetproef zien doen, en zo snel zien kauwen. Respect voor Shelly – kom maar door met die kippenkluifjes, de nageltjes mag je uitspugen. Dat had Carlos nooit gered en dan hadden we Slome Sjakie-Marlé alsnog aan tafel gehad. En dat moeten we niet willen. De hele proef was overigens wel echt bloedspannend om te zien en leverde fijne observaties op, dit keer met name van Roeland, die het toch zo mooi kan verwoorden. Ik overweeg mijn affectie van Kaj naar Roeland over te hevelen. Over de boot van kamp Zuid: “Die zag ik intussen richting Frans-Polynesië sturen.” Over Carlos: “Ik zag opeens de schaduw van een zwarte panter achter me, ik heb nog nooit iemand van zo dichtbij zo hard zien rennen.” Over zichzelf: “Ik ben gewoon als vierde geëindigd.” Gelukkig maar Roel, zonder jou is er niets aan.

Een roare avont

En dan is het tijd om de sponsor weer even in beeld te brengen: lekker koken op een Filipijns eiland met woksausjes. Nou maakt honger rauwe bonen zoet dus ik weet niet precies hoe we de bijdrage van Go Tan moeten inschatten. Maar goed, het werd een feestmaal zonder tafelmanieren en met Soundos die opeens, als bij toverslag, tot een paar grote inzichten is gekomen. Ik rolde bijna van mijn stoel. Zou het echt zo zijn? Gaat ze haar grote mond houden en niet meer iedereen op stang jagen? Of is dit een heel sluwe vermomming, waarna ze alsnog wrrraaaaakkk gaat nemen? Je weet het niet, ik houd alle opties open met onkruid-vergaat-niet-Soundos. Het laatste woord is aan Danny en Kaj die vanuit hun relatieve niet zo bekende BN-status nog niet zo meedraaien in het incestueuze wereldje van televisie en toneel en nu aan de zijlijn toekijken hoe de BN’ers met een slokkie te veel op allemaal even dól zijn op elkaar. Kijk eens hoe gezellig het wij hier hebben! Danny: “Het lijkt wel alsof ik op een hippie-camping ben beland. Iedereen lult en roddelt over iedereen. Het is een roare avont.” En Kaj: “Kijk nou hoe iedereen bij elkaar de oorlellen schoonlikt. Dat kan toch niet man.”

Het kan wel, Kaj. Wacht maar af wat er volgende week weer gebeurt. Mijn voorspelling: Herold, Imke en Carlos moeten de gelederen gesloten houden anders vliegen ze er stuk voor stuk uit, Soundos kan zichzelf niet inhouden en wordt eruit gestemd omdat niemand het met haar trekt en Anouk en Roeland komen in de gevarenzone.

