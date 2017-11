Expeditie Robinson-blog: "Ik ben op Kaj. Go team Kaj! Sorry Niels"

Libelle’s Marleen is een trouwe fan van ‘Expeditie Robinson’, hoewel ze er zelf nooit zou willen zitten. Behalve dan omdat je zoveel afvalt, vooruit. Ze praat ons bij over wat er speelt op het onbewoonde eiland.

Eerst even dit: waarom heeft Danny die slijmbeursontsteking? Waarvan? Die gozer doet al minstens 20 dagen helemaal niets-noppo-nada en weet toch zijn arm te blesseren. Daar slaan mijn gedachten van op hol. Ho. Stop.

Ook ho-stop was onze Joëlle, vorige week bij de nazit. Wááát? Ik weet het niet hoor maar, Joëlle, meid, jij bent niet alleen het meest onwaarschijnlijke model ever, maar ook een waardige opvolgster van Marijke van Helwegen. Of van Barbie (de pop, niet Samantha). Ik geef toe, ik was geen fan van die vreemde vlechten die hun eigen leven leken te leiden op jouw hoofd, maar die nieuwe botox-look en die betonnen coupe van jou slaat echt alles.

Imke de leviterende Maagd

Maar goed, back to the island. Zag ik daar opeens Shelly? Huh? Die had de proef toch van Kaj verloren (en ik maar sissen voor de buis: Sjel-lie, Sjel-lie! Dat puzzelstuk ligt gewoon voor je snufferd, stop nou toch eens met dat gluren naar de buren en kijk uit je eigen doppen) en in plaats van dat ze dan eindelijk cocktails kon gaan drinken aan de rand van een Filipijnse infinity-pool, moest – nee mocht ze dan weer terug naar het gewone eiland. Enfin, ik was dus even in opperste verwarring, Shelly was nog alive and kicking. Meteen diende zich de volgende verwarring aan want ik wist opeens zeker dat ik in de Stadsschouwburg naar Toneelgroep Amsterdam zat te kijken waar Roeland Fernhout dan nog deel van uitmaakte. He could have fooled me mensen, want Roeland was gisteren beland in zijn eigen acteursuniversum, zijn eigen koningsdrama, iets van de oude Grieken of Romeinen en vooruit, met een stukje Shakespeare erdoorheen. He-le-maal op dreef was de grijsbebaarde bard van Catanawan. De opening knalde al meteen met drie forse oneliners uit zijn koker. Imke lieverd, je gedraagt je als de leviterende Maagd Maria (mooi! leviteren, prachtig werkwoord), Carlos is pussywhipped door Imke (oooo, ook al zo mooi) en als uitsmijter van dit drama in drie delen sprak Roel: Ik ga Imke stukmaken, Imke goes down.

Roeland heet eigenlijk Judas

En iedereen die dit leest, weet inmiddels dat Roeland, nog voor de haan kraaide (in geval van Expeditie Robinson is dat dus de fluitketel-kever), als een ware Judas Imke naaide waar ze bij stond. Haar eerst met iedereen erbij aanvallen en aanpakken, dan weer met haar aanpappen met zijn Wiedergutmachungsschnitzel, vervolgens het zaadje van wantrouwen zaaien omtrent Carlos om tot slot samen met Soundos een complotje tegen Imke te smeden. Wat deden die twee daar in zee zeg? Zag ik nou toch echt dat Soundos de sideburns van Roeland bepotelde? En dat hij dat toeliet? Niet dat me dat verbaast want als er een ding duidelijk is geworden deze aflevering dan is dat wel dat Roeland zijn ziel aan de duivel zou verkopen in de naam van het spel. Hij is de slang in het paradijs, hij is de Kevin Spacey van Catanawan.