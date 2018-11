Expeditie Robinson-blog: "Djeezzz, hoe lang kun je doen over het bouwen van een bed?"

Niet dat redactiemanager Marleen Koolmees ook maar enige ambitie heeft om in heur bikini, omringd door rappers, C-artiesten en zandvlooien naar een onbewoond eiland te vertrekken om aldaar op een bamboebed te slapen terwijl de tropische regenbuien door de klamboe gieren en het qua eten kiezen is uit rauwe of zwartgeblakerde kokosnoten (getver), cassave (ook getver) en rare magere visjes (zeker getver), maar… ze is wel al jaren die-hard fan van ‘Expeditie Robinson’ en vindt daar ook iets van.



Het zijn barre tijden, mensen, en al helemaal als je op Inayun Ayunan zit. Waar? Nou, daar dus, op een nieuw eiland met zijn allen, bekend en onbekend zijn eindelijk in da miks. Bij mij heerst op dit moment slechts opperste, ópperste verwarring. Ik weet niet hoe het met de rest van Nederland zit, maar ik ben nog nooit zo in de war geweest. En er is geen kandidaat ooit zo in de war geweest als Ozzy, maar daar hebben we het straks nog wel even over.

Aan de schijterij

Goed. Iedereen is dus aan de schijterij – thank you for sharing – en boven Jody’s hoofd hangt een donkere wolk. De man zit ff in een dip en wil gewoon naar huis. Zou ik ook willen als mijn vrouw acht maanden zwanger is. En maar duimen dat dat kind niet te vroeg komt, ik doe het hem niet na. Jody heeft het dus zwaar en trekt al pratend bijna zijn haar uit zijn hoofd – levensgevaarlijk. Maar ik vind ‘m eigenlijk wel sympathiek, er komen best coherente teksten uit. Hij doet me een beetje denken aan Popeye (ahhhh) én hij weet zichzelf toch weer op te peppen – voorlopig althans.

Even wat afwisseling

Tijd voor wat afwisseling: we gaan weer lekker een proef doen – altijd leuk. Vooral als het een proef is die voor iedereen haalbaar is, of je nou grote Greg of kleine Stijn bent. Beetje wat fysieke toestanden, wat nadenken, beetje puzzelen, en vooral heel veel kans op misverstanden en bigga blunders. En hoe fijn is het dat Gregory de grootste floepert blijkt te zijn – dat wisten we allemaal al, maar omdat kennelijk al zijn medekandidaten ernstige geheugenstoornissen hebben zit hij nog steeds in de game. Zwarte stem erbij voor Greg – ik veerde op voor de buis, nú zou hij toch snel weggestemd worden? Vanwege haar puzzel-skills wint Dominique en mag ze naar het finalisteneiland met óf een extra stem óf met twee medekandidaten. En opeens wordt hét zwakke punt van deze groep duidelijk: ze denken niet na! Of nee, ze denken wel na, maar ze denken niet snel genoeg en al helemaal niet ver genoeg vooruit. Er zitten geen strategen in het spel – behalve dan dat er een paar de strategie volgen van “ik speel dit spel voor mezelf en stem op gevoel.” Maar dat is geen strategie, dat is een motto.

Ze denken niet na

Dus denkt Do niet na en gaat ze voor de extra stem, in plaats van dat ze twee BN’ers meeneemt naar dat rottige finalisteneiland waar de enige perk is dat er een boek aanwezig is en een hangmat. Nou nou, maak me gék! Beetje lullig natuurlijk ook dat vervolgens iederéén zes extra stemmen krijgt van Nicolette, dan sla je met die ene extra stem nog geen deuk in een pakje boter. Domme Do.

Jan denkt sowieso niet na want die is bezig met een bed te bouwen wat trouwens oeverloos lang duurt. Djeezzz, hoe lang kan je daar met zijn allen over doen zeg? En hoezo: het bamboe is op? En hoezo denk je dat Steven alles wil weten over het insemineren van een koe? Dat is pas echt too much information, Jan.

En Jody denkt ook niet na want die is dippig en kan alleen maar denken aan een kamikaze-actie qua stemmen. Maar even later toch maar niet – wat ik dan wel weer grappig vind van hem. Stijn, Steven, Laurie, Greg, Loiza: er komt niemand met een doorwrocht plan. Inmiddels zat ik te chanten op de bank: Greg heeft een zwarte stem, doe er wat mee, Greg heeft een zwarte stem, doe er wat mee. Maar nee. De enige die dan met een plan komt, is Özgür… En we weten inmiddels allemaal hoe dat is afgelopen.

Manipulatie

Enter de opperste verwarring. Want ten eerste zijn wij als kijkers natuurlijk zwaar gemanipuleerd door de montage. Dat is wel vaker het geval maar dit keer loopt het echt uit de klauwen. Ozzy wordt beticht van leugens verspreiden door Loiza die dat weer heeft gehoord van Laurie die dat weer heeft van Ozzy die dat weer heeft van Steven en Greg. Volgt iemand dit nog? Zeker en gewis kletst Ozzy maar wat, om van Lauries vragen af te zijn. Ja, duh! Hij kan alleen niet zo goed liegen en verzint dan maar wat doms en blijft er dan ook bij. Dat is niet handig. Als je al betrapt wordt op een leugen, dan geef je die toe, je zegt sorry, je verzint een goede reden waarom je liegt en schuift de beschuldiging door naar de volgende, in dit geval Steven die duidelijk heeft gezegd dat-ie geen klik heeft met Laurie. Bovendien, op Inayun Anuyan kan je sowieso iedere beschuldiging pareren met: “Dat is het spel jongens, ik speel gewoon het spel.” Einde discussie, tijd gewonnen om na te denken over de volgende stap om de leugen te repareren of er lekker op door te borduren. Maar wat doet Ozzy? Wat doet Ozzy??? Hij blijkt zich dus te hebben laten manipuleren door de krokodillentranen van Laurie, notabene degene die iedere keer meldt het spel te spelen om te winnen, en laat zich eruit stemmen. Om zijn betrouwbaarheid te laten zien aan Laurie. Oh My God. Hoe dom kun je zijn? Nogmaals: opperste verwarring. Echt.

Complete bullshit

Özgür heeft nu ook spijt, dat had-ie al zodra hij tussen de frisse lakens lag en zich realiseerde wat een enorme denkfout – of nouja, eigenlijk een niet-denkfout – hij had gemaakt. Het werd hem er door Luc en Shelly in de napraat ook nog wel even subtiel ingewreven. Ik herhaal nog maar even: dus om Laurie te laten zien dat je betrouwbaar bent, besluit je dan maar op te stappen zodat ze kan zien dat je betrouwbaar bent. Complete bullshit natuurlijk en dat weet hij zelf inmiddels ook. Aan de andere kant, Ozzy, als je even goed doordenkt, weet je dat het kwestie van één of twee eilandraden was geweest eer je eruit gestemd was. Door het blok sterke Bekende Mannen omdat jij nou eenmaal een sterke Robinsonner bent. Of misschien had je de immuniteitsproef gewonnen en zat je met mattie Robin op finalisteneiland. Of, of, of. Er zijn tig scenario’s mogelijk, maar door te vertrekken zul je het nooit weten. En dat is dus dom. Maar wel lief.

Voor volgende week voorspel ik dat er toch mensen gaan nadenken, zo goed en zo kwaad als dat gaat. Laurie heeft de pity card van Stijn en Loiza verworven dus die zit wel even snor – tenzij Greg, Jody en Steven toch vol voor haar gaan. Dat zou verstandig zijn. Maar voor hetzelfde geld ligt toch eindelijk Gregs kop op het hakblok, zwarte stem incluis.

P.S.

Ooo, Dennis! Dennis heeft het inmiddels ook gehad met al die oelewappers, bekend of onbekend, die maar aan de lopende band hun rugzak in de palmen hangen. Ik snap Dennis. En ik vind het wel verfrissend dat hij zijn ongeloof en zijn mening zo lekker duidelijk laat merken. Vinden de producenten kennelijk niet. Dennis is er bij een geheime Hilversumse eilandraad uitgestemd en moet zijn spullen pakken en naar huis. Misschien dat Twan Huys binnenkort tijd heeft voor een presentatieklusje? Het zal Art wel worden. Of een of andere rapper.

