Expeditie Robinson-blog: 'Roeland is volledig overgenomen door zijn rol als ultraslechte schurk '

Libelle’s Marleen is een trouwe fan van ‘Expeditie Robinson’, hoewel ze er zelf nooit zou willen zitten. Behalve dan omdat je zoveel afvalt, vooruit. Ze praat ons bij over wat er speelt op het onbewoonde eiland.

Het bewijs is gisteravond maar weer eens bewezen: Expeditie Robinson doet RARE dingen met de mens. Zowel fysiek (waar is Niels? Niels is aan het verdwijnselen, er blijft geen Niels meer over. Dit in tegenstelling tot zijn bro’s Kaj en Carlos, die er nu gewoon goed afgetraind uitzien,) als geestelijk. Zo blijkt Roeland volledig te zijn overgenomen door zijn rol als ultraslechte schurk alias meester-manipulator en is Danny dus eigenlijk geen slapjanus die opgeeft, terwijl hij vlak daarvoor nog stellig beweerde dat hij dat niet zou doen, maar is hij naar eigen zeggen Louis van Gaal. Of nee, sorry, Danny blijkt een slagerij te hebben: Danny’s Butchershop. Ik weet het niet hoor, maar er groeien denk ik toch paddo’s op dat eiland of er zit een raar stofje in die kokosnoten, maar het was een hallucinerende aflevering gisteren.

Oneliners

Hoe lang zou Roeland over die oneliners, die hij zo lustig rondstrooit, nadenken? Oefent hij erop wanneer en hoe hij die dan gaat declameren? Ik vertrouw het zolangzamerhand niet meer, daarvoor was zijn vorige week al aangekondigde uitspraak over Niels me te ultiem: “Niels is als het weer, het is er, je hebt er altijd last van en je doet er helemaal niets aan”, zo orakelde hij. Van Kaj geloof ik het meteen dat hij al zijn flauwekul zelf verzint maar ik weet het gewoon niet bij bodysnatcher Roeland.

Losers-eiland

Enfin, Niels is weer terug op losers-eiland, althans dat vindt hij zelf. Hij wil daar zo ontzettend niet zijn, dat hij gewoon in zijn eentje bij zijn kookpotje gaat zitten Robinsonnen om plannetjes te verzinnen om zo snel mogelijk weer op finalisten-eiland te komen. Nouja, het houdt hem aan de gang zullen we maar denken. Want als hij deze escape niet zou hebben, was-ie allang op het vliegtuig naar huis gestapt.

Horror-tweeling

Horror-tweeling Roeland en Soundos kleffen steeds meer aan elkaar en maken nu zelfs elkaars zinnen af. Wanneer gaan die nou eens naar huis? Het is toch duidelijk dat geen van beiden een echte Robinson is, daarvoor hoef je maar naar de proef van gisteravond te kijken. Het parcours, de natte droom van iedere timmerman, was nou ook weer niet ZO moeilijk Soundos! Je kunt toch wel over een balkje lopen? Met een emmertje water? Maar nee, dat is natuurlijk niet zo, want Soundos kan he-le-maal niets en is daar nogal trots op ook. En ook Roeland kan he-le-maal niets en vindt dat geen probleem. Wat hij namelijk heel goed kan is spelen met de stemmen van andere mensen en dat levert dus ook behoorlijk veel op. Dan is Danny nog best een bikkel zoals hij toch aan de monkey-bar ging hangen omdat het wel heel langzaam ging met het water in zijn keteltje. Over Niels en de monkey-bar kan ik maar 1 ding zeggen: ik denk dat Joop van den Ende of Albert Verlinde gisteren met hem hebben gebeld over zijn hoofdrol in Jungle Book. Mowgli rules! Daar helpt al dat gefocus van Herold niets aan, die verloor wederom de proef. Maar Herold is net onkruid en onkruid is eigenlijk precies hetzelfde als het weer: het is er altijd, je hebt er altijd last van en je doet er niets aan. Want Herold IS NOG STEEDS NIET NAAR HUIS! Je gelooft het niet, maar het is echt zo. Ik ging schreeuwend naar bed, echt waar.

Veelzijdige stukje vlees

Eenmaal terug op finalisten-eiland was Niels weer lekker op dreef met Kaj en Carlos. Ik kreeg bijna tranen in mijn ogen van dat super-cute moment dat ze alle drie lekker zaten te genieten van de stroopwafels die Niels toch maar weer niet alleen had opgegeten, in tegenstelling tot die ananas destijds. Go-Tan kan wel inpakken, volgend jaar is een of andere Oud-Hollandsche stroopwafelfabrikant de sponsor. Ik zou het wel weten althans. Of wordt het toch Het Nationaal Pluimvee Bureau?

Want die kippenproef was natuurlijk ook fenomenaal, met Kaj als ultieme winnaar. Ja toch? Die man heeft al dagen niets gedaan, geen proef of eilandraad, niets, en komt culinair helemaal aan zijn trekken: stroopwafels, ananassen, meel, rijst en on top of it KIP! Het meest veelzijdige stukje vlees, KIP! Ik blijf dus voorlopig nog helemaal bij team Kaj.

Slagerij Danny

Uiteindelijk krijgt slagerij Danny voor al uw worstjes dus toch zijn zin: hij wordt eruit gestemd. Het verhaal waarom hij er niet zelf uit wilde stappen, kon ik totaal niet volgen – ik ben even koffie gaan zetten – maar soit: hij is gone.

Voorspelling

Eindstand: Roeland, Soundos en Herold: zero votes. Shelly: 2, Kaj, Carlos en Niels nog een zwikkie plus een prima broederbondje. Rien ne va plus: ik voorspel dat de drie Musketiers in de finale eindigen en er een echte eindstrijd van maken. Terecht. Volgende week vliegt of Soundos eruit omdat die nog irritanter is dan de fluitketelkever of Roeland die zijn hand toch echt heeft overspeeld waarna Carlos met Shelly een deal sluit en ze hem eruit stemmen. Want aan het weer kan je niets doen, maar een acteur kan je wel van het toneel schoppen.

