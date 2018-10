Expeditie Robinson-blog: "Het enige excitement kwam dit keer van een krab en wat legpuzzels"

Niet dat redactiemanager Marleen Koolmees ook maar enige ambitie heeft om in heur bikini, omringd door rappers, C-artiesten en zandvlooien naar een onbewoond eiland te vertrekken om aldaar op een bamboebed te slapen terwijl de tropische regenbuien door de klamboe gieren en het qua eten kiezen is uit rauwe of zwartgeblakerde kokosnoten (getver), cassave (ook getver) en rare magere visjes (zeker getver), maar… ze is wel al jaren die-hard fan van ‘Expeditie Robinson’ en vindt daar ook iets van.



Wat een zaaaaaaiiiieeeee aflevering was het gisteren zeg. Echt, serieus, ik doezelde een paar keer weg en dacht er zelfs over om naar iets anders te gaan kijken. Mijn oudste dochter viel er écht van in slaap maar dat kan ook komen omdat ze net terug was van een schoolreis waar ze sowieso acht dagen niet had geslapen dus die tel ik even niet mee. Ook Luuk had moeite om de Eilandpraat een beetje aan de gang te houden, hebben jullie dat ook gemerkt? Want hoe King Corry ook is, tis nou niet bepaald een spraakwaterval, hè? En ook Johnny survivalde in een lagere versnelling, en Steven en Nienke waren ook een beetje zuinig met hun oneliners. Het enige excitement kwam dit keer van een krab en wat legpuzzels. Ik viel er niet door van de bank.

Verraad

Dus. Ik heb er eens even over nagedacht en ik weet wat ik mis. Bij Expeditie Robinson dan hè, niet in mijn leven. Ik mis de extra stemmen. Die extra stemmen zorgen voor gekonkel en speculaties, voor bondjes sluiten en geheimen houden, voor onverwachte wendingen, spectaculaire ontsnappingen aan verraad en eilandraden. Die stemmen haalden het beste en het slechtste in de mens naar boven en dat is toch dat extra stukje entertainment, weet je wel. Het was al een beetje boring qua proeven omdat die vooral tussen Kwik, Kwek en Kwak gingen (alle drie al weg trouwens, volgend jaar krijg je niemand meer voor dat kapi-teinsbaantje) maar zonder de extra stemmen is het gewoon gapend wachten op de samensmelting.

Lekker makkelijk

De enige die nog een beetje konkelt is Laurie die streng doch rechtvaardig over haar posse regeert. Robin doet sowieso wat zij bedisselt want dat vindt-ie gewoon lekker makkelijk – ik vermoed dat-ie dat thuis ook doet -, Özgür houdt gewoon niet zo van stemmen en nadenken (onhandig als je meedoet aan Expeditie Robinson maar hij past wel heel goed in een hangmat dus soit) en Dominique is twins met Laurie. En zolang age-discrimination niet wordt afgestraft op de eilanden, kan de Dutch Brat Pack ongestoord zijn gang gaan. Zo geschiedde: exit Sandra. Een Frau ohne Eigenschaften, want behalve dat ik telkens weer gefascineerd was door haar rimpelloze voorhoofd en die haarloze wenkbrauwen, bleef het toch een beetje leeg rondom Sandra.

Afscheidsmaaltijd

“Vandaag mocht het zo zijn dat we een krab vonden”, sprak Corry en daar zat ze, met Johnny aan hun campingtafeltje met een kleedje erop – by far de beste toepassing van die uitgedeelde (ze zijn best lelijk eigenlijk) sarongs. Lekker aan de risotto met krab, er zijn slechtere afscheidsmaaltijden. Treuzelde ze nou met opzet bij die puzzel en die bal? We zullen het nooit weten maar Corry is terug naar Berkel-Enschot. Keigoed. “Dag allemaal!”

Peuren in de zielenroerselen

Ik sliep nog net niet bij de psychobabble van “hoe voelt dat voor jou nu je genadeloos bent uitgestemd door je vrienden?”- Nicolette en Dennis. En maar peuren in de zielenroerselen van de kandidaten en die eilandraad maar rekken. Come on you guys, het is echt de hoogste tijd voor de samensmelting en wat vuurwerk want ik haak bijna af. Voor volgend jaar wil ik dus graag de extra stembriefjes terug, die team-captains moeten we niet meer willen en ik voorspel dat Kamp Onbekend vanaf dag 1 gemixt gaat worden met Kamp Bekend. Dat gaat voor veel verwarring op Twitter zorgen, altijd leuk, want geen hond die de Bekende Nederlanders van de Onbekenden kan onderscheiden.

Volgende week

Komende week de samensmelting – jiehaaa. Als Jan geen immuniteit wint, is het zijn kop die rolt en mag hij krabbetjes vangen met Johnny. In kamp Bekend gaat er een man uit want de dames steken de koppen bij elkaar en besluiten om er alvast een sterke gast uit te spelen. Dat wordt samengeknepen billen voor Greg wegens de hogere aaibaarheidsfactor van Steven. Boontje komt om zijn loontje, ook in de Filipijnen.

Tekst: Marleen Koolmees. Beeld: Expeditie Robinson