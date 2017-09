Expeditie Robinson-blog: "Wat bivakkeren er allejezus veel onbekende Bekenden op het eiland"

Libelle’s Marleen is een trouwe fan van ‘Expeditie Robinson’, hoewel ze er zelf nooit zou willen zitten. Behalve dan omdat je zoveel afvalt, vooruit. Ze praat ons bij over wat er speelt op het onbewoonde eiland.

Zooo, en we zijn nu toch echt los lieve kijkertjes van Expeditie Robinson. Hoogste tijd trouwens dat er een geinige afko komt van dit programma. ER ligt voor de hand maar voor de wat ouderen onder ons – ikzelf – , komt die afkorting niet im Frage vanwege die fantastische ziekenhuisserie waar George Clooney zo fijn bezig was als dokter Ross. Maar dit even terzijde, terug naar gisteren.

Ik heb voor mezelf in ieder geval even een spiekbriefje gemaakt want serieus: al die kampnamen worden me nu al te veel. Dat komt natuurlijk ook omdat er zo allejezus veel onbekende Bekenden op die eilanden bivakkeren dus ik houd ze allemaal niet uit elkaar hoor. Repeat after me: Kamp Noord heeft rode puntmutsjes, Kamp Zuid doet het in het geel en Kamp Onbekenden heeft nog geen shirt of sjaalsponsor en die zien er sowieso het normaalst uit. Alhoewel ik al wel bezig ben geweest de zijkant-tattoo van Herold te ontcijferen. Drie woorden, laatste woord is ipsum. Of is dat het eerste woord? Moet je zijkant-tattoo’s nou eigenlijk van boven naar beneden lezen of van beneden naar boven? Van die dingen mensen, van die dingen word ik soms zo moe. En van tattoo’s in het algemeen ook trouwens.

Carolina is off to het eiland van de Onbekenden. Dat lijkt me een prima plek voor deze redelijk Onbekende musicalchick (hoeveel zijn er daar niet van in Nederland? Veel!) maar dat heeft ze zelf niet in de gaten ook al zegt Imke dat nog heel omfloerst: “Je hebt wel een bekend gezicht..?” Maar mooi dat ze geen idee heeft wie of wat Carolina is. Maakt niet uit Imke, dat hebben wij ook niet. Nee toch? Noem 1 musical waar ze in speelt! 1! Nee? Ik ook niet. Dus. Wat Imke en de andere drie ook nog niet weten is dat Carolina een ongelooflijke zeurpiet is. Ze heeft 1 nacht in het zand slapen er krap opzitten en moet nu slapen op bamboe… Ze voelt ook een andere energie hier op dit eiland… En het regent… Oioioi. Ik hoop dat de Onbekenden een beetje op tijd wakker worden en de juiste beslissing nemen. Grote kans trouwens dat La Dijkhuizen haar verblijf tussen de gewone mensen niet al te lang volhoudt en uit zichzelf vertrekt. We zullen zien.

Kaj doet intussen een redelijk geslaagde imitatie van Roeland die zich ontpopt als een soort vage politicus in zijn gesprekje met de familie Witschge. Hij zegt niets toe, houdt alle opties open, knikt wat (zie imitatie van Gorgels – wat een heerlijke achternaam heeft die man) en murmelt wat loze woordjes. Zou hij eigenlijk zijn haar verven? Of verft hij juist zijn wenkbrauwen? Ik ben er nog niet uit.

Er zijn me deze aflevering wel een paar dingen weer heel duidelijk geworden. Op managementniveau bijvoorbeeld leren we uit Noord versus Zuid dat Organisatie het niet per se makkelijk wint van Chaos. Dat kanon ging maar net op tijd af voor de Rode Mutsjes, het scheelde niet veel. Op beautyniveau zie ik dat men ondanks alle voorlichting niet goed smeert – getuige de roodverbrande benen van Herold. En dat zandvlooien weinig goeds doen voor een mens.

Het culinaire experiment met de zee-egels van Roeland (wat voor restaurants bezoekt deze man? Hoezo weet hij wat je wel en niet kan eten van een zee-egel? Ik vind het knap. Serieus) bewijst maar weer eens dat voetballers niet vreten wat ze niet kennen. Of dat een verstandige insteek is, wachten we even af. Op taalkundig niveau is elke aflevering van Robinson een feest. Ook dit keer vlogen de oneliners me weer om de oren. Richard Witschge (inmiddels ook ondertiteld) over het ziekenfondsbrilletje van Roeland: “Tis natuurlijk geen duikbril wat-ie op hep.” Brace (die verder niet zo heel tekstvast is) over zichzelf: „ We zijn jong, sterk, gezond en mooi.” Roeland voorspelt de toekomst: “Ik ben daarmee een van de vrije radicalen die wellicht geslachtofferd zullen worden.” Carlos over de toekomst: “Er kan van alles gebeuren.” Danny: “Gaat het schat?” en Soundos: “Ik ben een moeder die praat als een bootwerker.” Als je goed luistert, is het iedere minuut weer genieten op die eilanden.

Sluit ik af met de Eilandraad. Niet zo heel spannend aangezien Jorik niet tegen zijn verlies blijkt te kunnen (klein hiaat in zijn opvoeding dunkt me) en dus na welgeteld 3 nachtjes en 1 verloren spelletje alweer naar huis wil. Naar zijn vader, zijn vriendin (dacht juist dat-ie die niet had maar soit), zijn telefoon en zijn nieuwe hervonden zelf. Hij wilde zichzelf tegenkomen en weten of hij gelukkig was. En zie! Na amper 3 dagen op een eiland is hem dat duidelijk en hoeft hij nooit meer in therapie. Opgelost. Ik had mijn geld al op Jorikje gezet en ziet.

Voor volgende week zet ik alle ballen op Nicole als Kamp Noord verliest, simpelweg omdat ze te weinig zichtbaar is. Kamp Zuid is al volop bezig met complotjes smeden dus dat wordt interessant. Of Soundos is de klos of ze vindt op tijd bondgenoten met wie ze Kaj eruit stemt. Om met de Amsterdammers te spreken: het wort spannond!

Beeld: ANP