Expeditie Robinson-fans opgelet: hiér kun je dit jaar de finale kijken

De echte fans kijken er al de hele week weer naar uit: de aflevering van Expeditie Robinson vanavond. Over een paar weken weten we pas wie de winnaar van dit seizoen is en daar kun je op een bijzondere plek achterkomen.

De finale van Expeditie Robinson is dit jaar namelijk te zien op een groot scherm in 3 bioscopen in Nederland. Pathé Tuschinski in Amsterdam, Pathé Schouwburgplein in Rotterdam en CineMec in Utrecht zijn de bioscopen die de finale in een van de zalen uit gaan zenden.

Verrassing

In elke bioscoop is daarnaast 1 van de 3 finalisten aanwezig en Dennis Weening, Nicolette Kluijver of Luuk Ikink. Welke kandidaat en presentator waar zijn, is een verrassing. Ook weten we natuurlijk nog niet welke kandidaten in de finale zitten. Op dit moment zitten er nog 7 kandidaten in het spel. Nog even afwachten dus…

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Parool.nl. Beeld: ANP.