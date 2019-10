Expeditie Robinson-kandidaat Hugo Kennis geschrokken van doodsbedreigingen

TV-kok Hugo Kennis is een van de kandidaten van Expeditie Robinson. Natuurlijk brengt het programma een hoop publiciteit met zich mee. Maar dat Hugo zoveel negatieve berichten en zelfs doodsbedreigingen zou ontvangen, dat had hij nooit verwacht.

Hugo vertelt in de uitzending van radio-dj en mede-kandidaat Frank van der Lende over deze heftige tijd. “Ik vind het best wel intens. Vooral de woorden die ze gebruiken jegens mijn verloofde en mijn vader en moeder. De doodwensen zijn ook naar mijn ouders toe gericht.” vertelt Hugo.

Jonge kijkers

Volgens de TV-kok is dit een gevolg van hoeveel YouTubers er aan het programma mee doen en de jonge kijkers die zij met zich meebrengen. “Zij hebben jonge volgers die het programma heel serieus nemen en het met de doodsbedreigingen weer niet zo nauw nemen. Het is van de gekke.” aldus Hugo.

Reacties op Frank

Frank is geschrokken van wat Hugo hem in de uitzending vertelt, maar laat weten zelf ook last te hebben van haat-berichten. Vooral sinds hij de expeditie onlangs vrijwillig verliet, is het commentaar online niet mild. Aan het AD vertelt hij: “Mensen zijn meedogenloos. Ik werd gewaarschuwd door de productie van Robinson. ‘Weet dat je ervan langs kunt krijgen op social media, bereid je erop voor’. Dat heb ik gedaan, maar toch had ik gemengde gevoelens. Op mijn eigen sociale kanalen waren de reacties best lief. Maar ik heb ook hashtag Expeditie Robinson even aangeklikt. Daar werd ik op andere kanalen finaal afgemaakt.”

Holy fuck. Ik belde met mijn eiland-maatje @hugokennis op de radio en die vertelde bizarre dingen over zijn tijd na Expeditie. Tsjonge jonge. #ExpeditieRobinson #DeBende #3FM pic.twitter.com/VkFhNJiQbJ — Frank van der Lende (@Frank3FM) October 9, 2019

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP