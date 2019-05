Expeditie Robinson-kandidaat maakt mooi liefdesnieuws bekend: "Ik ben verloofd!"

“Holy Macaroni, ik ben verloofd!” Met dat enthousiaste bericht maakt Expeditie Robinson-kandidaat Nienke Plas bekend dat ze ten huwelijk is gevraagd.

Nienke Plas geniet met haar gezin van een vakantie in Dubai en dat bleek voor haar vriend Resley de perfecte locatie voor een huwelijksaanzoek. Maandag stelde hij de grote vraag en uit het romantische plaatje blijkt dat Nienke maar één antwoord had: ja! Daar is ze niet alleen zelf heel gelukkig mee, haar fans zijn ook door het dolle heen. “Dit is echt het allerleukste ooit”, “Gefeliciteerd dit is top” en “Vind jij dit ook zo abnormaal leuk?”, zijn een aantal reacties onder de foto.

Zoontje

Nienke en haar grote liefde Resley zijn al 11 jaar samen en hebben samen zoontje Frenky-Dean (4). Wanneer de bruiloft plaats gaat vinden, is nog niet bekend.

View this post on Instagram HOLY MACARONI IK BEN VERLOOFD! A post shared by Nienke Plas (@nienkeplas) on May 27, 2019 at 9:22am PDT

