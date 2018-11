Déze 'Expeditie Robinson'-kandidaten worden wel héél handtastelijk met elkaar

Met de samensmelting van kamp Bekend en Onbekend, begint de Expeditie Robinson-wedstrijd nu eigenlijk pas écht. Complotten worden gesmeed, vriendschappen worden op het spel gezet…

En er wordt hartstikke geflirt. Tenminste…

Dirty Dancing

In een voorproefje van de Expeditie Robinson-aflevering van komende donderdag, is te zien hoe kandidaat Steven (Bekend) en Do (Onbekend) het wel héél gezellig met elkaar hebben. Ze worden zelfs behoorlijk handtastelijk als ze die ene iconische scène uit Dirty Dancing naspelen, waarin Baby in de zee door Johnny wordt opgetild.

In hun pogingen om dit na te doen, glijden Stevens handen per ongeluk naar waar ze niet gaan mogen. Heel ongemakkelijk ja, maar Do kan er hard om lachen.

Getrouwd

Of er misschien iets moois opbloeit tussen deze twee pretletters? Nou, de cabaretier is gewoon al gelukkig getrouwd met Hella. En terwijl hij op de Filippijnen was, was zijn vrouw zwanger van hun derde kindje, dat inmiddels kerngezond ter wereld is gekomen.

