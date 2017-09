Expeditie Robinson-blog: "Roeland kan linea recta door naar Wie is de Mol"

Libelle’s Marleen is een trouwe fan van ‘Expeditie Robinson’, hoewel ze er zelf nooit zou willen zitten. Behalve dan omdat je zoveel afvalt, vooruit. Ze praat ons bij over wat er speelt op het onbewoonde eiland.

Tjemig de pemig: ik heb dus toch voorspellende gaven. Nicole eruit – ik begin maar meteen met de uitslag van de zinderende finale. I told you so! De moederkloek van de groep, die zo subtiel bezig was om op iedereen in te praten om toch gewoon Rommelige Roeland eruit te stemmen, ligt eruit. Ik vond echt dat ze het goed aanpakte: “Een goede groepsdynamiek is belangrijk en Roeland draagt daar niet bepaald aan bij, we zijn toch gebaat bij balans en harmonie, ik geloof in de kracht van het collectief, kan ik wat te eten voor je halen?” Maar het mocht niet baten. Heul jammer. Maar we weten allemaal, lieve kijkertjes, dat Dennis en Nicolette ook aan Nicole de vraag gaan stellen of ze nog eventjes langs een ander eiland wil gaan om te proberen om samensmelting te halen. Gaat ze ja zeggen? Is haar moederhart niet te zeer gebroken door de olijke tweeling Joëlle en Anouk die al krokodillentranen huilend haar om de nek vielen en snikkend zeiden: we hadden je er echt graag bij willen houden… Nou, dan moet je gewoon niet op haar stemmen, meiden, zo moeilijk is het spelletje nou ook weer niet.

Soundos is de sjaak

Alhoewel wel meer expeditieleden het kennelijk best een moeilijk spelletje vinden. Soundos bijvoorbeeld. Die ontkwam door het winnen van de proef aan de eilandraad en kon dus niet weggestemd worden. Maar ze snapt gewoon niet dat bij het wegstemmen niet alleen het spel gespeeld wordt, maar dat het ook gaat om persoonlijke voorkeuren. Het is hard Soundos, I know, maar niemand vindt jou leuk. Ze trekken je niet. Punt uit. En daarom ben je op enig moment de sjaak, hoeveel verschillende persona’s je ook uit de kast trekt. Beachboy Niels gaat het ook niet lang maken, want ook hij snapt het eigenlijk niet. Ja, hij snapt wel hoe je moet survivallen en is er ook eng goed in, maar de groepsdynamiek ontgaat hem volledig. Er is ook zoiets als té directief, duidelijk en naïef zijn. En op de eilandraad zeggen dat je vooral teleurgesteld bent dat er niet naar je geluisterd is tijdens een verloren proef, is gewoon niet handig. Dan doe je het toch lekker allemaal zelf als je het zo goed weet? Dat zou ik dan toch denken hoor, daar in kamp Noord. En zag ik daar een traan over zijn wang biggelen toen ze verloren?

Roeland is de Mol

Maar goed, Roeland maakt met zijn twee linkerhanden en bouwvakkersspleet-zwembroek ook nog steeds grote kans om eruit gewipt te worden. Hoe krijg je het voor elkaar om tot 3 keer aan toe zo’n bamboebuis uit je handen te laten vallen? Dat is gewoon knap, ik zeg: Roeland kan linea recta door naar Wie is de Mol. Dus als er niet snel iets gebeurt, wordt-ie door team Witschge op de transferlijst gezet en mag hij zijn teksten gaan declameren op het eiland van de Onbekenden. Want dat kan hij wel goed, dat moet ik toegeven. En dat toefje grijs in zijn linkerwenkbrauw, daar kan ik uren naar kijken.

Is Kaj stiekem aan het vloggen?

Nog even 2 dingen. Zie ik Kaj daar fulltime aan het vloggen? Hij weet wel dat-ie op een eiland zit, hij weet wel dat hij geen iPhone bij de hand heeft, maar toch speelt hij continu de hoofdrol in zijn eigen filmpjes. De ene keer doet hij improvisaties (van Roeland, kijk nog maar eens terug) en gisteren introduceerde hij een nieuw woord, samen met sidekick Danny. ‘Onmenselijk’ was het woord van vandaag. En daar was vooral Kaj zelf heel blij mee, want die ziet dit woord al helemaal lekker viral gaan online.

Voor punt 2 ga ik even naar het eiland van de Onbekenden. Want zo veel als er gebeurde in kamp Zuid en Noord (oh ja, de schijterij van Henk. Daar wil ik het gewoon niet over hebben. Too much information, Henk), zo weinig was er daar te doen. Heeft Omroep Max daar de uitzendrechten van gekocht? Want ondanks het opzwepende muziekje werd het ook niet echt heel flitsend toen het vijftal uit verveling dan maar hun eigen proeven ging doen. Kom op zeg, die proeven kon zelfs een blinde bejaarde winnen. Besteed je tijd liever aan permanent op één been op een paal staan, dát is pas handig. Carlos, uitgerust met de hersencel van een amoebe, denkt daar anders over, toen hij na de spelletjesmiddag concludeerde dat ‘het Robinsongevoel extreem hoog is vandaag’. Te vaak in een nekklem gezeten, denk ik.

Voorspelling voor volgende week

Voor volgende week voorspel ik het volgende: iedereen krijgt een ander plekje in de klas en er moet een kindje naar huis. Dat wordt óf Soundos, die ook in haar nieuwe klas meteen op de gang wordt gezet, óf Roeland vanwege voetballervader Richard óf, en die had je niet zien aankomen: Herold. Want die flikkert zekers en gewis van die paal, omdat hij nou eenmaal niet kan stilzitten, laat staan stilstaan. En judoka Carlos kan dat wel, want met judo moet je vooral lang op 1 en liever nog 2 voeten kunnen blijven staan.