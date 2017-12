Expeditie Robinson-blog: 'Roeland en Shelly maken ruzie zoals mijn puberdochters dat thuis ook doen'

Libelle’s Marleen is een trouwe fan van Expeditie Robinson, hoewel ze er zelf nooit zou willen zitten. Behalve dan omdat je zoveel afvalt, vooruit. Ze praat ons bij over wat er speelt op het onbewoonde eiland.

Gisteren was het de aflevering van Shelly. She owned the island, zal ik maar zeggen. Waar Roeland als een zuigende, zeurende, drammerige puber maar dooooorging met zijn steken onder water, liet Shel zich de kaas niet van het brood eten. Girlpower. En dat er dan hier en daar een pietsie gevloekt werd – ik zeg ‘soit’. Bij mij thuis vliegen er wel ergere statements door de lucht dan Shelly’s constatering dat Roeland een lul, een gemene man en een eikel is. Sowieso leek hun ruzie wel een beetje op de ruzies die mijn eigen puberdochters geregeld uitvechten dus er was weer veel herkenning.

Drammer Roeland

Want wat kan die Roeland je het bloed onder de nagels vandaan halen zeg, ik vind het echt knap. Het zat hem kennelijk al een tijdje hoog dat Shelly niets deed op het eiland, maar daarin stond hij uiteindelijk alleen: zowel Herold als Soundos vonden desgevraagd niet dat Shelly niets deed. Beetje jammer dat Shelly zich liet verleiden om opeens al die dingen te gaan doen die ze volgens Roeland nooit deed zoals daar zijn hout sprokkelen, vuur maken en zwarte oliebolletjes bakken maar ze hield gewoon stand, barstte niet in huilen uit en liet zich al helemaal niet door drammer Roeland in een hoekje duwen. En ondanks dat ze onder de pleisters zit en naar eigen zeggen één grote pusbil heeft, ziet ze er nog steeds aangenaam uit – iets wat je niet kunt zeggen van haar mede-eilandbewoners.

Bikini

De bikini van Soundos is me bijvoorbeeld nog steeds een raadsel. Dan ga je wellicht voor wéken naar een onbewoond eiland, alwaar je de hele tijd bijkans butt naked voor de camera rondloopt en je in allerlei fysiek vreemde bochten moet wringen en wat kies je dan? Een amorfe bikinitop met veel te veel stretch die jouw voorgevel niet kan houden en een broekje dat de breedte van je heupen alleen maar accentueert en dat dan ook nog eens in een onappetijtelijk dessin. En dat ook Soundos inmiddels vele kilo’s lichter is en dat de bikini daar niet op is berekend heeft daar niets mee te maken. Volgende keer wat verder kijken dan de rekken van de budgetketens, Soundos-dear. Roeland heeft al helemaal niet gewinkeld, die heeft gewoon op de grofvuil-ophaaldag wat vuilniszakken op straat opengemaakt en daar zijn zwemshort in gevonden, amper elastiek, geen pasvorm en volledig verwassen. O, en er zat ook nog een pet in die zak – kon ook zo in de rugzak.

Masterchef

Behalve voor het maar dooretterende conflict tussen Shelly en Roeland, ging het gisteren ook heel erg over eten. Het leek wel een aflevering van Masterchef. Er waren tonijnen op beide eilanden, er was ratatouille, er was een vissoep met fijngesnipperde (ik verzin dit niet) stukjes wortel en kokosvlees en er waren zwarte pannenkoekjes. Niels won de kookwedstrijd, met extra punten voor zijn vraag aan Kaj of-ie zijn tonijn medium rare of well done wilde en de soep die hij heel vernuftig daarna van de visrestanten maakte. Kaj: “Met zo’n enorme tonijn vreet je je eigen de schuldsanering in.” Het was echt knus op finalisteneiland, met veel gemijmer, mannengesprekken en staren in het kampvuur.

Proef

Gelukkig was er ter afwisseling ook weer een proef, waarbij Dennis als een soort beul aan een intrigerend rad draaide en de kandidaten erbij hingen alsof het om de Spaanse Inquisitie ging. Drie keer raden wie er als eerste afging… juist. Soundos, die vrouw die nog nooit een proef heeft gewonnen. Roeland deed alvast auditie voor de rol van Jezus aan het kruis in The Passion en sprak naar eigen zeggen de pijn in zijn armen aan, terwijl hij nee-nee-nee murmelde. Het hielp niet, ook Roeland kukelde voorover in het water. Shelly hield heel lang stand, want deze proef was chill voor haar bil, alwaar zich voornoemde pusbulten bevinden. Ik dacht vorige keer al: wat heeft ze toch een hoop pleisters op haar heupen maar nu weten we dus allemaal waarom dat is. Maar nadat ook zij moest opgeven, ging het wederom tussen Carlos en Herold, werd Herold wederom tweede, ging Carlos wederom naar Finalisten-eiland en volgde er wederom een battle.

Mes in de rug

Kaj en Carlos moesten een vuurtje maken en lang verhaal kort: Kaj won, Carlos keerde terug naar Catanawan en daar zaten ze dan allemaal weer gezellig bij de Eilandraad. Een onwaarschijnlijk gezelschap is dat inmiddels. Wie had ooit gedacht dat Soundos het zo ver zou schoppen en dat ze haar grote mond ooit zou gaan houden? Ikke niet. Haar geheugen bleek wel enigszins aangetast toen ze aangaf dat zij, in tegenstelling tot de ruziënde Shelly en Roeland, dat nooit had gedaan: “als mensen ruzie met me willen zoeken, dan durf ik daar gewoon van te leren.” Hahaha, dat was toch opeens grappig van deze rascomédienne. Als ik me goed herinner, zocht Soundos in de eerste drie, vier afleveringen met werkelijk ie-de-reen ruzie en was ze bepaald niet het type Grote mond – klein hartje zoals ze zichzelf nu noemt. Welnee. Ze ging iedereen een mes in de rug steken, dát is wat ze zou doen. Dus ik voorspel: dat gaat ze nog steeds doen, wacht maar af. Shelly’s koppie werkt in ieder geval nog naar behoren want ondanks haar enorme antipathie tegen Roeland, stemde ze toch Herold eruit. Hè hè, dat werd hoog tijd – sorry Herold. Maar dat gefocus van jou en dan iedere keer toch weer verliezen, het kon gewoon echt niet meer.

Eetproef

Dusss. Mijn voorspelling voor volgende week is dat we aan de eetproef toekomen. Die wint Roeland nipt van Shelly waarna hij naar Finalisten-eiland wordt verscheept en daar kansloos van Niels verliest (hij kiest Niels om tegen te strijden omdat ze nog een dankbaarheidsakkefietje hebben lopen). Maar dat betekent dat Roeland bij terugkeer niet weggestemd kan worden en inmiddels hebben Shelly en Carlos de stemmen bij elkaar gegooid om Soundos eruit te stemmen. Aldus geschiedt. De week erna geeft Shelly op wegens pus all over en vandaar zien we het wel weer. Adoeios!

Gemist: Het liep gisteren flink uit de hand tussen Roeland en Shelly in #ExpeditieRobinson. https://t.co/6TWcMOjbHH pic.twitter.com/FlQwr2BaAV — Veronica Superguide (@VeronicaMag) 1 december 2017

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Jaloers geworden op de tropische omgeving in Expeditie Robinson? Ga er zelf ook heerlijk tussenuit, bijvoorbeeld naar Cuba:

9-daagse rondreis door Cuba 999 Bekijk

Beeld: ANP.