Expeditie Robinson-blog: "Met zulke vrienden had Toine geen vijanden meer nodig"

Niet dat redactiemanager Marleen Koolmees ook maar enige ambitie heeft om in heur bikini, omringd door rappers, C-artiesten en zandvlooien naar een onbewoond eiland te vertrekken om aldaar op een bamboebed te slapen terwijl de tropische regenbuien door de klamboe gieren en het qua eten kiezen is uit rauwe of zwartgeblakerde kokosnoten (getver), cassave (ook getver) en rare magere visjes (zeker getver), maar… ze is wel al jaren die-hard fan van ‘Expeditie Robinson’ en vindt daar ook iets van.

Sorry mensen, ik was even op mijn eigen expeditie – ook naar een eiland maar dan wel een waar de voertaal Engels is en dat de EU schijnt te gaan verlaten. The UK dus. Terwijl ik een thrillerschrijver interviewde, speelde de echte thriller zich meanwhile op Dutch television af. Let’s talk shop dus, want ik heb de hele mikmak zojuist bekeken.

Hoe visionair ik ben, werd al meteen in de eerste paar minuten van de tweede ER-aflevering duidelijk. Op de rug van Tony prijkte daar loud & clear de naam van een bekend Nederlands ondergoedmerk, weliswaar verkeerd gespeeld want het is natuurlijk Claesens en niet Claessens maar wie maalt daarom (weldra studeert er geen student Nederlands af dus hoe je iets spelt, weet dan toch niemand meer). Tattoo-marketing, ik zei het toch!

Zwakke broeders

Maar goed, kamp Zuid had het voor elkaar gekregen om binnen 24 uur de vuursteen kwijt te raken. Ik snap dat wel: dit nogal chaotische kamp wordt vooral bevolkt door figuren voor wie nog geldt: het is pas kwijt als je moeder het niet kan vinden, dus tja… Tip voor toekomstige expeditieleden: laat zo snel mogelijk de vuursteen ’verdwijnselen’, want daarmee elimineer je in no time een paar zwakke broeders. In dit geval Josylvio – “Ik ben de eerste rapper die wel de hele Expeditie uitzit” en zelfverklaarde tough girl ikbenAisha die serieus uitriep dat ze recht had op een vuursteen. Je zal haar maar als werkneemster hebben, die neemt op haar eerste werkdag meteen al haar vakantiedagen op omdat ze daar recht op heeft, vrees ik.

De rappers hingen hun survivalskills meteen in de wilgen, zegen neer en deden helemaal niets meer. Terwijl ik dacht: je hebt Corry, Corry heeft een bril, je hebt heel veel zon en houtsnippers, ergo: je maakt vuur op de oldskool padvindersmanier, maar nee. Sowieso leek het mij een perfecte kans voor de overige kampers om dit gang-setje lekker te laten gaan, maar tot mijn verbazing hapte niemand. Bizar.

Mes in zijn rug

Wist ik veel dat het nog raarder kon, en wel in kamp Zuid. Kwezelt Loiza eerst dat ze zo’n hechte groep zijn (na 1 dag, mind you! Hoe hecht kan je dan in godesnaam zijn – ik vind mensen die dat beweren altijd zeer suspect), meldt ze meteen daarna dat ze Toine eruit gaat stemmen. Daar blijkt ze dan na 1 dag net wat minder hecht mee te zijn. En dat terwijl Toine ons net zijn strategie uit de doeken had gedaan, te weten ’niet opvallen en een low profile houden’. Helaas voor Toine had hij met zijn vrienden niet eens vijanden nodig, getuige het mes in zijn rug van Gregory. Leuke gast die Gregory, maar die heeft zich – ook al binnen 1 dag – volledig laten inpakken door gespierde stuiterbal Stijn.

Out of the box

Maar het kan nog raarder! Ja, echt. Namelijk bij de ontmoeting van kamp Zuid en kamp Onbekend. Tjongejongejonge, wat een gedoe. De BN’ers onherkenbaar met hun gele sjaaltjes, de Onbekende Gwenda met haar eenlettergreep antwoorden. Goddank voor schooljuf Nicolette die zich door dit stelletjes kleuters niet liet overbluffen en gewoon benoemde wat ze zag. Ook hier zag ik weer een totaal gemiste kans: denk eens out of the box bij zo’n proef, of je nou bekend of onbekend bent. Je komt gezellig kletsend aangewandeld, doet een voorstelrondje, lacht vriendelijk, complimenteert de tegenpartij met hun outfit en spiermassa en wenst ze heel veel succes. En dan, dan pas sloop je de motherfuckers. Zo doe je dat Gwenda! Onthoud dat de volgende keer als je onder druk moet communiceren.

Geschikte keus

En toch kon het nog raarder – ik kon het met mijn jetlag bijna niet meer aan. Ik noem kamp Zuid-leden die halverwege de proef (ja, het is ook lastig om een boomstam onder een rek, door het zand naar voren te schuiven maar jemig zeg, probeer het toch maar) de pijp aan Maarten willen geven, een Jody Bernal die zich lekker niets aantrekt van het vuursteenloze bestaan en op zoek gaat naar eetbare zaken (en die ook vindt!), Corry King die maar touwtjes blijft knopen (hoorde ik haar nou echt tegen Steven zeggen dat ze na de ladder wel een stoeltje konden gaan maken – ja dat hoorde ik echt), een groepstherapiesessie met een hoofdrol voor Gregory Sedoc en Tony die een wit overhemd in zijn rugzak blijkt te hebben gestopt wat ik een heel geschikte keus vindt voor als je wellicht drie weken op een onbewoond eiland zit.

Naar osso

Voor volgende week wil ik graag weten waar die vermepte zandvlooien eigenlijk zijn gebleven want ik vind alle kampleden er nogal ongebeten bij lopen (tenzij ze allemaal in ikbenAisha’s slangennest-dreadlockshaar zitten; zandvlooien hebben ook rechten weet je), ben ik nu al bang voor een eventueel duet van Corry & Donny, hoopte ik stiekem dat Toine nog een tweede kans geboden zou worden om ergens in een mangrove 20 dagen onder water te gaan zitten om na de samensmelting als een feniks uit de as terug te keren en al die pubers een poepie te laten ruiken maar dat gaat dus niet gebeuren, en zet ik nu in op een ferme woordenwisseling tussen enerzijds Josylvio en ikbenAisha en anderzijds de weldenkende Jody c.s waarna ’die gang’ reeds in zijn prille bestaan wordt opgebroken en ikbenAisha naar osso gaat (huis dus). Het kan zijn dat Josylvio het dan ook niet meer ziet zitten en met haar mee gaat, maar daar ben ik nog niet uit. Voor hetzelfde geld neemt Tony de kuierlatten omdat hij geen schoon overhemd meer heeft. Ja, lieve kijkbuiskinderen, het is dit jaar weer een dolle boel op het eiland!

Tekst: Marleen Koolmees. Beeld: Expeditie Robinson