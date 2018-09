Zó kan het dat Nicolette en Dennis droog op het vlot staan in 'Expeditie Robinson'

Nicolette Kluijver en Dennis Weening presenteren sinds 2014 samen het avontuurlijke ‘Expeditie Robinson’. Ook zij moeten soms onverwachte dingen doen zoals presenteren vanaf een drijvend vlot. Maar hoe kan het nou dat zij wél droog blijven?

Via het Instagram-account van het televisieprogramma wordt ons een leuk kijkje achter de schermen gegeven. Zo weten we nu hoe de twee presentatoren veilig aankomen op het vlot. Nicolette en Dennis worden opgetild door twee leden van de crew, waarna ze op bijna koninklijke wijze over het water naar het vlot worden gedragen. Er is dus géén bootje dat de twee veilig afzet, wel een paar sterke armen. Hier kun je zien hoe dat eruitziet:

Bron: Cosmopolitan, Instagram. Beeld: ANP.