Expeditie Robinson-blog: "Dat soort luie pubers heb ik thuis ook op de bank hangen!"

Niet dat redactiemanager Marleen Koolmees ook maar enige ambitie heeft om in heur bikini, omringd door rappers, C-artiesten en zandvlooien naar een onbewoond eiland te vertrekken om aldaar op een bamboebed te slapen terwijl de tropische regenbuien door de klamboe gieren en het qua eten kiezen is uit rauwe of zwartgeblakerde kokosnoten (getver), cassave (ook getver) en rare magere visjes (zeker getver), maar… ze is wel al jaren die-hard fan van ‘Expeditie Robinson’ en vindt daar ook iets van.

De hele week had ik een beetje zo’n onbestemd gevoel – dat je denkt: er is iets maar ik weet even niet wat. Ik kon er de vinger niet helemaal op leggen, maar gisteravond wist ik het opeens weer: Tony en Donny have left the building en Schmiegel Gregory scharrelt nog gewoon rond op het eiland. Potverdikkie, dat zat me dus dwars!

Maar niet getreurd, de zon gaat op en weer onder, óók in de Filipijnen. En het regent er nogal – het komt echt met bakken uit de lucht. Zitten ze daar weer in die poncho’s, hoe naadje is dat? Door Eilandpraat kom ik dit jaar ook veel meer te weten dan ooit over allerlei niet eerder opgehelderde hygiëne- en beautykwesties en de onvermijdelijke flora- en fauna-informatie, zoals dat er dus kwallen in het lage, warme en zoute water drijven en dat je haar daar dus ongelooflijk kut van gaat zitten. Nix geen sea salt-coupe maar gewoon hardcore een bos touw op je hoofd. Het is maar goed dat Aisha stampvoetend haar knapzakje heeft gepakt en vertrokken is, want die dreads op heur hoofd waren natuurlijk het begin van het einde. Sterker nog, nu ik er zo over nadenk, vermoed ik dat zij helemaal nooit enige ambitie heeft gehad om er langer dan een paar dagen te zitten. Als je met dit soort haar aan Expeditie Robinson meedoet, doe je het alleen maar voor de naamsbekendheid.

De wenkbrauwen van Sandra

Wat me opeens ook opviel qua beauty-issues zijn de wimpers van Corry – die zijn echt mega-lang! Zijn het nepwimpers (onhandig lijkt me, die lijm laat op een gegeven moment toch los), zijn het wimperextensions, zijn ze geverfd of heeft Corry stiekem mascara meegenomen? Hetzelfde vroeg ik me af bij de wenkbrauwen van Sandra die verdacht veel op de zwarte markeerstift-streepjes lijken van Ymke uit seizoen 2017. Fascinerend. Gelukkig waren daar de proeven om me af te leiden van deze wereldvraagstukken. Nienke maakte zoals verwacht haar rentree in het vip-kamp door succesvol een vuurtje te stoken en liet zonder verder plichtplegingen haar Benidorm Bastards Corry en Johnny achter. De volgende proef met de duikplank en de kokosnoten duurde zo lang dat ik ieder moment verwachtte dat iemand van de productie zou ingrijpen: “Jongens we kappen ermee, dit duurt echt veel te lang zo, het volgende land staat alweer klaar dus we moeten door”, maar nee: er zaten opeens zeven kokosnoten in de basket. Kamp Noord hoefde eindelijk eens niet naar de Eilandraad en Steven kon gerust ademhalen: hij hoefde geen bondje te sluiten met slang Gregory om zijn maatje Jody eruit te stemmen. Het wordt tijd dat Loiza en Stijn eens wakker worden en een man eruit gaan stemmen – bij voorkeur Greg. Ik zet mijn geld op Nienke, die lijkt me nogal bij de pinken. Sterker nog: ik zet al mijn geld op Nienke, dat ze de finale haalt en dat ze wint. Hell yeah!

Je weet het maar nooit

Verder werd de uitzending gewoon heel erg Gwenda-esk. Gwen, Gwen, Gwen. Zie haar lekker rommelen op dat eiland – hier even wat opruimen, dan even een wasje aan de lijn, beetje vegen en schoonmaken en Laurie, Dominique en Özgür maar klagen over dat ze even willen chillen, dat “Gwenda altijd van alles aldoor ziet” en alle drie om de haverklap “ik doe het zo” roepen vanuit hun luie hangmat. Bám! Een schok van herkenning. WTF, dit heb ik thuis ook altijd: een paar luie zeurpubers die geen poot uitsteken en een moeder die ze de hele tijd achter hun vodden zit. Het enige verschil is dat mijn puberdochters mij voor zover ik weet niet het huis uit kunnen stemmen, maar voor hetzelfde geld heb ik – net als Gwenda – totaal niet door wat er zich achter mijn rug allemaal afspeelt. Je weet het maar nooit met die pubers, toch? Enfin, Gwenda is sinds gisteren dus uitgecommandeerd. Ingerukt, mars. Ik dacht nog even dat Jan het liegen toch te moeilijk zou vinden, maar hij gaf geen krimp en daar ging Gwen. En daar waar ik een totale ineenstorting van Gwen had verwacht – vooral omdat ze zich naar eigen zeggen heel veilig voelde, iedereen goed genoeg kende en dacht dat haar team heel eerlijk was tegen elkaar – gebeurde het tegenovergestelde. Gwenda nam het mes in haar rug als een ware bikkel en bleef ultra-cool. Wow. De definitie van ongelooflijk genaaid zijn door je team en dan toch onwaarschijnlijk cool blijven is zojuist bijgesteld naar een hoger niveau. Mij een raadsel waarom ze niet naar Duivelseiland mocht maar soit – de regels veranderen waar je bij zit.

Btw: Gwenda zat er later bij Eilandpraat – in tegenstelling tot menig BN’er die haar voorging – beeldschoon en als zichzelf bij. En ze was nog steeds cool. Ik wil ook bij de landmacht.

Volgende week

Dan breekt natuurlijk de pleuris uit. De samensmelting komt naderbij, Corry en Johnny hebben geen zin meer om van hun resort af te komen – die vinden het wel best zo en worden samen oud in de Filipijnen – en iedereen konkelt zich suf. Lukt het Nienke om op tijd aansluiting te vinden en slist Gregory zich ook door deze ronde heen? Verraadt Steven zijn buddy Jody? Stemt Kamp Onbekend desgevraagd alsnog Sandra eruit of valt stoker Laurie nu door de mand – dat denk ik niet, ze is er te goed in. Je mag niet te jong zijn, niet te oud zijn, niet te veel opvallen maar vooral ook niet te weinig: het leven in het paradijs is lang niet makkelijk en dan reken ik de slangen nog niet eens mee. Corry of Johnny – één van de twee is volgende week de sjaak.

Eerdere afleveringen van deze Expeditie Robinson-blog lezen? Dat doe je hier!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Tekst: Marleen Koolmees. Beeld: Expeditie Robinson