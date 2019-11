'Expeditie Robinson'-kijkers krijgen massaal een zwak voor Mariana Verkerk

Kwartfinale

Ook deze zondag ontsprong Mariana weer de dans bij het kampvuur. Niet zij, maar oud-handbalster Yvette Broch werd eruit gestemd. En dat was een nek-aan-nekrace met zangeres Shary-An. Genieten dus, voor Mariana, die het tot nu toe steeds zo heeft weten te spelen dat zij veilig op het eiland blijft. En dat terwijl genoeg BN’ers haar er graag allang uit hadden gestemd. Laat goed onderhandelen maar aan Mariana over.

Zwak voor Mariana

Veel kijkers zijn 360 graden gedraaid als het op Mariana aankomt. Vonden ze haar eerst nogal vervelend, nu smullen ze van haar streken op het eiland en zien ze het haar graag tot de finale schoppen. “Ik krijg toch een beetje een zwak voor Mariana”, klinkt het. Een ander: “Zul je zien dat Mariana straks de hele bende nog wint ook.” En: “Ik neem Mariana mee voor mijn salarisonderhandeling.” Ook lijkt ze alle fans van Tim achter zich te scharen. “Nu Tim eruit ligt, hoop ik dat Mariana wint.”

She did it, ronde verder! #ExpeditieRobinson pic.twitter.com/AxKYvIaVWD

— JulietteJ (@JuulJJakobsen) November 24, 2019