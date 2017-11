Dít is volgens een relatie-expert het simpele geheim van een lange relatie

Wanneer je mensen in een lange relatie vraagt naar hun geheim, krijg je veel verschillende antwoorden. Van samen dingen doen tot alleen dingen doen tot blijven praten, maar volgens deze expert is het iets heel anders.

Volgens bestsellerauteur Mark Manson zijn namelijk juist de saaie dingen die je samen doet het geheim voor een lange relatie. Mensen die al 60 jaar samen zijn, zijn dat volgens de schrijver echt niet door die mooie vakanties, maar juist doordat ze samen saai kunnen zijn. Dat ze jarenlang samen op de bank kunnen zitten zonder dat er veel drama in de relatie is.

Saai leven

Tegenwoordig willen we geen saai leven meer. We willen zoveel mogelijk zien en doen en dat delen op social media. Maar dat is juist niet goed voor een relatie. Je moet ook samen op de bank kunnen zitten in plaats van altijd maar op pad te zijn. Dat betekent natuurlijk niet dat we voor altijd binnen moeten zitten, maar het maakt een avondje op de bank wel extra fijn.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock.