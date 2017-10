Experts waarschuwen voor gevaarlijke trend in de slaapkamer

Wanneer het na al die jaren een beetje saai wordt in de slaapkamer, grijpen koppels soms naar de vreemdste dingen om de spanning tussen de lakens terug te krijgen. En dat is niet altijd een goed idee.

De meeste mensen kennen (en gebruiken) Vicks VapoRub als middel bij een verstopte neus en verkoudheid, maar blijkbaar hebben mensen ook bedacht dat je daar hele andere dingen mee kunt doen. In de slaapkamer.

Intieme zone

Wanneer je Vicks Vaporub namelijk aan zou brengen in de ‘intieme zone’ van de vrouw, zou dat zéker zorgen voor spanning in de slaapkamer. Maar dat niet alleen: het middel zou ook helpen bij schimmelinfecties en zorgen voor een fris geurtje.

Irritatie

Toch is het geen goed plan om Vicks VapoRub te gebruiken tussen de lakens. Het is natuurlijk niet gemaakt om op je geslachtsdelen te smeren en dit kan dan ook een flinke irritatie opleveren. En nog vervelender: wanneer het middel in het slijmvlies terecht komt, bestaat de kans dat er schadelijke stoffen in je bloed komen. Dat vertelt seksuoloog Goedele Liekens aan Nieuwsblad.be.

Bron: Nieuwsblad.be. Beeld: iStock.