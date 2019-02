Extra vakantiedagen krijgen door te sporten? Het kan bij dít bedrijf

Voor werkgevers is het alleen maar fijn als werknemers gezond leven en veel sporten, een gezonde levensstijl zorgt immers voor minder ziekteverzuim. Toch heeft een Zweeds bedrijf een wel héél creatieve manier gevonden om dit nog eens extra te stimuleren.

Werknemers van het bedrijf Mimer AB krijgen namelijk 12 minuten extra vakantie voor elk uur dat ze sportief bezig zijn.

Nieuw project

Mimer AB, kampte al lange tijd met een hoog ziekteverzuim. Het bedrijf besloot daarom een project te starten: werknemers die vaker gingen sporten en dit bijhielden in een digitaal trainingsboek, kregen een vijfde van de sporttijd als extra vakantie. Ook kregen ze een pas om sportlessen te volgen of konden ze het abonnementsgeld van hun sportgeld declareren.

Daling ziekteverzuim

Mensen die wekelijks zo’n drie uur bewegen, kunnen dus ruim dertig uur extra vakantie verdienen. Meer dan driekwart van de medewerkers van Mimer AB deed uiteindelijk mee en het ziekteverzuim in het bedrijf daalde in de twee jaar dat het project gaande is met 30 procent. Het bedrijf is dan ook niet van plan om het project te stoppen.

Positieve effecten

Volgens Wivecka Ljungh, hoofd HR van het bedrijf, heeft het sporten veel positieve effecten. Mensen nemen namelijk minder langdurig ziekteverlof op en werknemers geven aan beter te slapen en minder hoofdpijn, nekpijn, buikpijn en vermoeidheid te voelen. Ook voelen ze zich fitter en zijn ze vaak ook gezonder gaan eten.

Top 10

Het project werpt z’n vruchten af: Mimer AB eindigde vorig jaar in de top-tien van een Zweedse ranglijst van beste plekken om te werken.

