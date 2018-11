Waarom het vandaag een extra zware dag was voor zieke koningin Máxima

Met hoogstwaarschijnlijk een darminfectie onder de leden, moet het vandaag een pittige werkdag voor koningin Máxima zijn geweest. Maar dat is niet de enige reden daarvan.

Ze bezocht vandaag de vrijwilligersdag van stichting 113 Zelfmoordpreventie. Iets wat bij Máxima pijnlijk dichtbij is gekomen: haar zusje Inés Zorreguieta heeft nog geen vijf maanden geleden zelfmoord gepleegd.

Inés Zorreguita

Op 6 juni pleegde het jongste zusje van koningin Máxima op 33-jarige leeftijd zelfmoord. Inés kampte al langer met depressies. En die eisten nu haar tol. Ze kon het licht in het leven niet meer vinden. Nog vóór deze in en in trieste gebeurtenis, stond Máxima’s bezoek aan 113 Zelfmoordpreventie al op de agenda.

Bellen of chatten over zelfmoord

Stichting 113 Zelfmoordpreventie staat met de hulplijn 0900-0113 mensen bij die aan zelfmoord denken, of hun naasten. Ook kunnen mensen met suïcidale gedachten chatten met vrijwilligers van de stichting op 113.nl. Vandaag werd ook een app gelanceerd voor mensen die denken dat iemand in hun omgeven met zulke suïcidale gedachten rondloopt.

Traantje wegpinken

Een vrijwilliger vertelt aan RTL Boulevard dat ze Máxima een traantje zag wegpinken. Volgens het AD was Máxima ontzettend betrokken bij de vrijwilligers die ze ontmoette bij de stichting, maar liet ze zelf niets los over haar eigen ervaring met de zelfmoord van Inés. Wat een kracht bezit onze koningin toch. Zelfs als ze zich beroerd voelt en pijnlijk herinnert wordt aan de tragedie van haar zusje, verschijnt ze nog met een lach op haar gezicht. Dat is de magie van Máxima, waar onze royaltyvlogger Josine Droogendijk ook een boek over schreef:

Bron: AD. Beeld: ANP

