Om te gieren: Mette Bus is bekroond tot Faamnaam van 2020

Aan 538-dj’s Coen en Sander ieder jaar de zware, doch vermakelijke taak om één Nederlander de titel Faamnaam van het jaar te geven. Na wekenlang namen ontvangen, selecteren en een shortlist maken is het nu eindelijk zover: de Faamnaam van 2020 is bekendgemaakt in hun radioshow.

Het is een titel die je waarschijnlijk liever niet wil winnen als je bijvoorbeeld Ferry Raar of Jo de Koning heet. Toch hebben twintig namen het tot de shortlist geschopt, waarvan twee namen door Coen en Sander zijn uitgeroepen tot dé kanshebbers.

Faamnaam van 2020: Bennie Weijs of Mette Bus?

De grote vraag is wie toetreedt tot het gezelschap van voormalige winnaars Mat Ras, Jack Pot en Chris Mus. Bennie Weijs en Mette Bus zijn de finalisten van 2020. And the winner is…