Facebook-baas Mark Zuckerberg voor de 2e keer vader geworden: zó heet ze

Als je ongeveer het grootste bedrijf van de wereld leiding geeft, dan is het wellicht lastig om tijd vrij te maken voor je gezin.

Maar niet voor Facebook-baas Mark Zuckerberg. Hij is voor de 2e keer vader geworden en hij neemt gelijk vaderschapsverlof op.

Blijf maar lekker klein

Zijn pasgeboren dochter hebben hij en zijn vrouw Priscilla Chan de naam August gegeven. Ze hebben al een dochtertje van bijna 2 jaar oud, zij heet Maxima. Hij stuurt via – hoe kan het ook anders – Facebook samen met zijn vrouw een open brief aan zijn kleine meid. Ze laten weten dat ze hopen dat ze in een fijne wereld opgroeit en dat ze ook niet te snel opgroeit.

Liefde

“Lieve August, we zijn zo benieuwd naar wat voor meisje jij zal worden. En ik hoop dat je goed slaapt. En dat je zelfs in je dromen voelt hoeveel we van je houden. Je beleeft je kindertijd maar één keer, dus maak je niet te veel zorgen over de toekomst. We wensen je een leven vol geluk, liefde en dezelfde hoop die je ons geeft.” Priscilla kreeg eerder al 3 miskramen.

Duimen

Zijn bericht op het sociale medium heeft al meer dan 1,4 miljoen duimpjes omhoog gekregen. Het vermogen van Mark en zijn vrouw wordt geschat op zo’n 55 miljard.

